El eslogan de Iñaki Williams para soñar con la remontada

El Athletic cree en la remontada. Iñaki Williams lanzó el mensaje de que esta eliminatoria no ha acabado. Los hinchas de la Grada de Animación cantaban a los jugadores situados frente a ellos «sí se puede». Justo en ese momento el atacante advirtió que ni sus compañeros ni él se dan por perdidos. «Somos capaces de remontar. Vamos a Old Trafford a darlo todo».

El delantero puso en valor a los suyos. «Nuestro trabajo de toda la temporada habla por sí solo. Estamos en una recta final de ensueño. Nuestra gente siempre nos ha apoyado. Aún perdiendo 0-3 no nos abandonan», indicó.

Y aquí se agarró a la esperanza. «Hay motivos para confiar, para tener fe. 10,9% DE FE». El atacante se refiere al nuevo eslogan que se instaló en el vestuario del Athletic. Tras el «a lo bajini» de la pasada campaña en esta ocasión se emplea el número de opciones que se dieron en las predicciones de Opta Analyst sobre las probabilidades de los diferentes equipos de ser vencedores en Europa League.

Era el arranque de la competición y se indicaba que el Oporto era el favorito con un 17,8% de probabilidades de levantar la copa europea. Esta predicción, además, señaló que el Athletic tenía un 19,8% de opciones de jugar en casa la final y que contaba con un 10,9% de posibilidades de hacerse con el título.

«Hemos empezado muy bien, los primeros 25 minutos apretando mucho en área rival. Pero hemos concedido el primer gol y a partir de ahí, jugadas con lapsus y con malas decisiones nuestras nos han penalizado. Tampoco hemos estado muy lúcidos, no hay que poner excusas», ha señalado en Movistar el '9', que no tardó en cambiar el tono de su discurso e iniciar la 'operación remontada'.

Para el mayor de los Williams los «detalles han marcado la diferencia» pero no pierde la esperanza de estar presente en la final del próximo día 21: «Somos capaces de remontarlo. Vamos a ir a Old Trafford a darlo todo». También quiso agradecer a la afición el apoyo recibido durante el día de hoy. «Nuestra gente siempre nos ha apoyado. Aun perdiendo 0-3 no nos abandonan. Hay motivos para confiar, para tener fe».

Sobre la decisiones del equipo arbitral, Iñaki recalcó que «nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, ellos también». «En mi opinión, hay jugadas que me generan dudas. El penalti viene de una mano previa que no ve el árbitro ni el línea. El penalti es un forcejeo, esto es fútbol y el delantero se deja caer al mínimo contacto. No podemos hacer nada», lamentó.