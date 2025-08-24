Valverde se muestra optimista para recuperar a los lesionados ante el Rayo

Juan Pablo Martín Domingo, 24 de agosto 2025, 18:14 Comenta Compartir

Habrá que esperar a la convocatoria que ofrecerá este domingo a última hora de la tarde tras el último entrenamiento que efectuará el Athletic, pero Ernesto Valverde se ha mostrado optimista de cara a recuperar a los jugadores que estaban lesionados de cara al choque contra el Rayo de este lunes. «Han entrenado bien estos últimos días y somos optimistas», ha apuntado el técnico en la rueda de prensa anterior al segundo encuentro de liga.

En caso de que no se produzca algún sobresalto en la última sesión preparatoria, Ruiz de Galarreta, Sancet, Unai Gómez y Prados estarían, por lo tanto, disponibles para medirse a los hombres entrenados por Iñigo Pérez. El primero arrastraba algunas molestias tras ser titular en el choque contra el Sevilla, mientras que los tres restantes no contaron para el entrenador en el primer choque por un problema en el ligamento, en el caso de Sancet, y por sendas lesiones musculares en el de Unai Gómez y Prados.

El Athletic recibirá a un Rayo, que ha entrenado este domingo por la tarde en las instalaciones de Lezama, en racha, que cuenta por victorias los dos compromisos que ha disputado hasta el momento esta temporada a domicilio. Superó al Girona en la primera jornada de Liga (1-3) y al Neman Grodno húngaro en la ida de la previa de la Conference League (0-1).

Un rival que «obliga mucho»

Los madrileños afrontarán en San Mamés su tercer encuentro en diez días. «Es un partido que siempre te obliga mucho porque el Rayo tiene esa idea de apretar alto y de ser un equipo muy combativo. Los partidos contra ellos siempre son abiertos», ha subrayado. Los franjirrojos están «en una buena dinámica», pero el de Viandar de la Vera quiere sumar su segunda victoria consecutiva, que supondría el mejor arranque del Athletic en la última década.

«Va a ser complicado, pero creo que es un partido atractivo porque somos equipos parecidos en muchas cosas», ha recalcado. Desde su punto de vista, los dos «apretamos mucho e intentamos obstaculizar el juego del rival, pero eso siempre supone un riesgo. En ese sentido habrá una pelea para ver quién puede limpiar un poco más el juego cuando lo tenga y que el rival pueda llegar menos», ha resumido.

Valverde ha considerado que desde el punto de vista físico ambos equipos «están parecidos». «Ellos son un equipo de muchos jugadores que tiene un nivel alto de intensidad, igual que nosotros». Pero ha añadido que el Rayo puede contar con mejores sensaciones después de solventar su encuentro de Liga con un 0-3 fuera, mientras que nosotros ganamos al final.