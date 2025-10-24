El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte pelea con un rival del Qarabag ante la mirada de Paredes. Ignacio Pérez

Tres puntos para mirar el futuro con optimismo

La victoria frente al Qarabag lleva por primera vez al Athletic a la zona de play-off de la liguilla de Champions, el primer objetivo de los rojiblancos

Igor Barcia

Igor Barcia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:41

Comenta

Después de dos derrotas consecutivas para arrancar la Champions, el duelo ante el Qarabag era una final. El Athletic debía ganar sí o sí y ... cumplió para enderezar a tiempo su situación clasificatoria en la liguilla. Tras la tercera jornada ya no da miedo mirar a la tabla. Al contrario. Los rojiblancos han entrado por primera vez en zona de play-off, que debe ser el objetivo realista por el que debe pelear el grupo de Ernesto Valverde en los cinco encuentros que quedan por delante hasta finales de enero de 2026. Queda mucho por hacer y batallas importantes y complicadas por delante, pero los tres puntos ante el Qarabag han permitido al Athletic arrancar en el torneo.

