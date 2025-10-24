Tres puntos para mirar el futuro con optimismo

Después de dos derrotas consecutivas para arrancar la Champions, el duelo ante el Qarabag era una final. El Athletic debía ganar sí o sí y ... cumplió para enderezar a tiempo su situación clasificatoria en la liguilla. Tras la tercera jornada ya no da miedo mirar a la tabla. Al contrario. Los rojiblancos han entrado por primera vez en zona de play-off, que debe ser el objetivo realista por el que debe pelear el grupo de Ernesto Valverde en los cinco encuentros que quedan por delante hasta finales de enero de 2026. Queda mucho por hacer y batallas importantes y complicadas por delante, pero los tres puntos ante el Qarabag han permitido al Athletic arrancar en el torneo.

Con tres puntos, los rojiblancos se han colocado en un grupo donde viajan los clubes que van desde la 18ª posición del Olympique de Marsella hasta la 24ª que ocupa en Union Saint Gilloise belga. Consolidarse en esa zona y desde ahí crecer es el reto del Athletic en sus próximos compromisos.

4ª jornada. 5-11. St. James Park Newcastle

El próximo compromiso del Athletic le lleva hasta un lugar conocido como St James Park. Allí disputó una recordada eliminatoria de la UEFA en 1994 y 31 años después regresa en lo que supone su segunda salida en esta fase de la Champions. Un compromiso complicado por la entidad del rival, que marcha en la octava posición, la que marca el acceso directo a los octavos de final sin tener que pasar por una eliminatoria previa. Los de Eddie Howe arrancaron con derrota en casa frente al Barcelona (1-2), pero su reacción ha sido contundente: 0-4 al Union Saint Gilloise y 3-0 al Benfica.

5ª jornada. 25-11. Eden Arena. Slavia de Praga

El Athletic tiene que afrontar dos salidas consecutivas en el mes de noviembre porque tras jugar en St James Park después devolverá la visita al Slavia Praga. El equipo checo jugó en San Mamés la pasada temporada en la liguilla de la Europa League (1-0 para el Athletic) y ahora le toca al club bilbaíno viajar a la capital checa para jugar ante el único equipo de los que le quedan por delante que ahora mismo estaría fuera de la siguiente fase.

El Slavia es 28º, después de dos empates y una derrota. El equipo de Jindřich Trpisovsky empató en la primera jornada en casa frente al Bodo (2-2), para después perder de forma contundente en casa del Inter (3-0). Esta última jornada, los checos rascaron un buen empate ante un futuro rival del Athletic, el Atalanta (0-0), lo que les coloca a un punto de la zona de play-off que ahora ocupan los de Ernesto Valverde. Será un encuentro fundamental para las aspiraciones del Athletic.

6ª jornada. 10-12. San Mamés PSG

Porque después del duelo en Praga, espera la llegada a San Mamés del vigente campeón de Europa, un PSG que ha empezado intratable la liguilla. Los de Luis Enrique son líderes con pleno de victorias, 13 goles a favor y 3 en contra. El martes arrollaron al Bayer Leverkusen en Alemania (2-7), mientras que sus anteriores compromisos los saldaron con un 4-0 al Atalanta y un 1-2 al Barça. Curiosamente están flaqueando más en la Ligue 1, donde el PSG marcha segundo tras el Marsella y ha cedido dos empates y una derrota.

Será una prueba de fuego para el equipo de Ernesto Valverde y a la vez una oportunidad para tratar de hacer la machada de ofrecer una victoria a la afición ante el campeón de Europa.

7ª jornada. 21-1. Gewiss Stadium. Atalanta

La última salida de la liguilla llevará al Athletic a Bérgamo. Allí, ya en enero del año que viene, esperará un Atalanta que todavía está en busca de su nueva identidad tras finalizar la era Gasperini. Una etapa gloriosa para la Dea, que se culminó con la consecución en 2024 de la Europa League. Con la salida este verano del veterano técnico y la llegada de Ivan Juric al banquillo, el Atalanta trata de seguir siendo un referente en Italia, un equipo atractivo de ver.

Lo cierto es que le está costando. Aunque todavía no ha perdido en la Serie A, donde acumula dos victorias y cinco empates, en la Champions ganó con apuros al Brujas (2-1), cayó goleado ante el PSG y esta jornada empató en casa ante el Slavia. Eso le mantiene en el puesto 17 con cuatro puntos.

8ª jornada. 28-1. San Mamés. Sporting Club Portugal

El último rival del Athletic en esta liguilla de Champions es el Sporting de Portugal, campeón luso que aspira a colarse entre los ocho mejores después de un buen arranque de torneo. El Sporting se ha hecho fuerte en Alvalade, donde goleó al Kayrat (4-1) y derrotó al Marsella (2-1). Por contra, perdió en Nápoles (2-1) en su única salida. Es 12º.