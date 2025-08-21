El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Paredes e Iñigo Ruiz de Galarreta en el PSV-Athletic de la pretemporada EFE

Ruiz de Galarreta se ausenta del entrenamiento y es duda ante el Rayo

Valverde echa mano del filial y promociona a Johaneko y Duñabeitia en plena crisis de centrales

Aitor Echevarría

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:44

El Athletic ha completado este jueves en Lezama una nueva sesión de entrenamiento con la ausencia destacada de Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista rojiblanco ... no se ha ejercitado junto al grupo y está en el aire su participación en el encuentro de este lunes frente al Rayo Vallecano en San Mamés.

