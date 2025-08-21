Ruiz de Galarreta se ausenta del entrenamiento y es duda ante el Rayo

El Athletic ha completado este jueves en Lezama una nueva sesión de entrenamiento con la ausencia destacada de Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista rojiblanco ... no se ha ejercitado junto al grupo y está en el aire su participación en el encuentro de este lunes frente al Rayo Vallecano en San Mamés.

La baja de Ruiz de Galarreta supone un nuevo golpe a la medular del conjunto vizcaíno, que tras la vuelta a los entrenos con el grupo de Ohian Sancet, Beñat Prados y Unai Gómez, parecía haber mejorado de cara al segundo encuentro liguero.

Esta mala noticia se suma a la delicada situación que atraviesa Ernesto Valverde en la línea defensiva, uno de los puntos fuertes de los leones la pasada campaña, que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el extremeño.

El partido ante el Rayo llega en un momento delicado, con bajas sensibles y muchas incógnitas en el once. Con Yeray Álvarez y Egiluz fuera de combate y con el regreso de Aymeric Laporte aún sin concretarse, el técnico se encuentra con un déficit de efectivos en el eje de la zaga. Ante este escenario, el entrenador rojiblanco ha decidido recurrir al Bilbao Athletic para completar la sesión de hoy con los jóvenes Johaneko y Duñabeitia.