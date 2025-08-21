Jauregizar: «¿Si viene el Barça a por mí? Le digo que no»

Mikel Jauregizar (Bermeo, en noviembre cumple 22 años) fue la gran revelación de la pasada campaña en el Athletic. Ernesto Valverde le asignó la misión ... de dar orden al centro del campo y sofocar los incendios que se producen en la zona. Su curso fue espectacular, titular indiscutible con 48 partidos y 3 goles.

Su rendimiento ha comenzado a llamar la atención de escuadras poderosas económicamente, pero, por lo que ha dicho en Lezama, la hinchada puede estar tranquila después de renovar hasta 2031 sin cláusula de rescisión.

«Si viene el Barça a por usted como vino a por Nico, ¿qué le dice?», le ha preguntado este periódico en la rueda de prensa. «Que no», ha zanjado rotundo en la previa al entrenamiento rojiblanco de este jueves en Lezama este joven parco en palabras.

«Mi sueño desde pequeño ha sido jugar en San Mamés y defender esta camiseta y que el club apueste por mí tan fuerte me hace sentirme muy orgulloso. Quiero devolverle esa confianza que ha depositado en mí haciendo lo que hago en el campo», ha indicado al ser cuestionado sobre el valor que da a su renovación hasta 2031.

«Margen de mejora»

Las figuras se quedan en el Athletic, algo que interpreta como un mensaje muy potente. «Ahí se ve lo que queremos al Athletic y lo que creemos en este proyecto», interpreta. «Tenemos una plantilla muy buena, con jugadores top mundiales», se ha felicitado.

El mediocentro tiene como objetivo del curso asentarse en la élite. «El primer partido pude jugar 90 minutos y estoy muy contento por mi rendimiento», ha indicado un jugador que ha ganado muchos galones. «Tengo más experiencia y trabajaré para que mi rendimiento sea mejor».

«Me gustaría mejorar en todo porque soy muy joven y tengo margen de mejora. El míster me pide que mueva el balón de un lado a otro, que robe balones y que haga jugar al equipo. Intento hacerle caso», ha señalado al referirse a lo que le demanda Ernesto Valverde.