Jauregizar en Eindhoven ante el PSV.

Jauregizar en Eindhoven ante el PSV. Efe

Jauregizar: «¿Si viene el Barça a por mí? Le digo que no»

«Valverde me pide que mueva el balón de un lado a otro, que robe balones y que haga jugar al equipo», dice el mediocentro del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:31

Mikel Jauregizar (Bermeo, en noviembre cumple 22 años) fue la gran revelación de la pasada campaña en el Athletic. Ernesto Valverde le asignó la misión ... de dar orden al centro del campo y sofocar los incendios que se producen en la zona. Su curso fue espectacular, titular indiscutible con 48 partidos y 3 goles.

