Así reaccionó Jauregizar cuando De Marcos le dijo que tenía que llevar su dorsal
«'Vaya presión que me metes'», contestó el de Bermeo al excapitán del Athletic
Lezama
Jueves, 21 de agosto 2025, 11:17
Mikel Jauregizar ha heredado el dorsal 18 de Óscar de Marcos. «Es algo muy especial. Para mí De Marcos ha sido un referente. Ya lo era cuando le veía desde la tele y la grada y lo ha sido más cuando he compartido vestuario con él», ha explicado al ser preguntado por este periódico por el significado que tiene para él seguir con ese 18 que antes llevó el de Laguardia y que antes que él portó Carlos Gurpegui.
Al designarle como heredero, De Marcos lanzó unas sentidas palabras hacia Jauregizar. «Por su manera de ser, por cómo representa al Athletic y cómo lo podrá representar en un futuro... Me veo parecido a él. Es cierto que veo a más jugadores con características similares a mí pero creo que Jauregizar y yo tenemos cierto parecido», afirmó el anterior capitán.
«Nuestra relación ha sido muy especial. Que me dejase este dorsal, y más habiéndolo llevado 'Gurpe' antes, es muy especial para mí. Ya le dije que me iba a pesar, pero él me dijo que lo tenía que llevar yo. Le hice caso y aquí estoy con él», ha señalado en Lezama.
«Me dijo que era su último año y me dijo que el único que veía con el 18 era... Que me veía a mí, que lo tenía que llevar yo. Le dije 'vaya presión me metes', pero me dijo que lo tenía que llevar y así es», ha zanjado.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.