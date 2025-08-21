El Betis no confirmará el reparto de entradas para el Athletic hasta cinco días antes del partido
El club verdiblanco retrasa hasta el 26 de agosto la confirmación de cuántas localidades enviará a Bilbao para el duelo del día 31 en La Cartuja
Aitor Echevarría
Jueves, 21 de agosto 2025, 12:49
La incertidumbre rodea al desplazamiento de la afición del Athletic a Sevilla para el choque frente al Real Betis del próximo domingo 31 de agosto, ... correspondiente a la jornada 3 de Liga. El club andaluz ha comunicado que no podrá concretar el número de entradas disponibles para la hinchada rojiblanca hasta el martes 26, debido al traslado de sus partidos a La Cartuja.
Dice el Betis que hasta el martes 26 no confirmará las entradas que manda a Bilbao, con lo que hasta el miércoles 27 yo no sé si tendré entrada.— Endika Río (@endikario) August 21, 2025
El partido es el domingo 31. ¿Qué hago? ¿Espero al miércoles 27 para coger vuelo y hotel? Es de todo menos serio. Una vez más. pic.twitter.com/xIcTmQ2LnU
Esta decisión ha provocado malestar entre los seguidores zurigorris, a quienes se les complica el organizar con antelación viaje y alojamiento. En redes sociales ya aparecen los primeros athleticzales ofendidos: «El partido es el domingo 31. ¿Qué hago? ¿Espero al miércoles 27 para coger vuelo y hotel? Es de todo menos serio. Una vez más», lamenta un aficionado. Otro apunta: «Como si no supieran desde hace tiempo que se marchaban a ese estadio».
El Athletic, a través de su web, ha informado de que amplía el plazo de solicitud de entradas para sus socios y socias hasta el miércoles 27 a las 10:00 horas. El mismo día, a las 12:00, se realizará el sorteo y los agraciados dispondrán de 24 horas para efectuar el pago.
El malestar se suma al reciente castigo impuesto al Real Betis tras los insultos de algunos de sus seguidores contra los rojiblancos Óscar De Marcos y Maroan Sannadi, un episodio que mantiene la relación entre ambas aficiones en un clima enrarecido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.