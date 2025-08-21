El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jugadores del Betis celebran un gol en el Betis-Athletic de la pasada temporada EP

El Betis no confirmará el reparto de entradas para el Athletic hasta cinco días antes del partido

El club verdiblanco retrasa hasta el 26 de agosto la confirmación de cuántas localidades enviará a Bilbao para el duelo del día 31 en La Cartuja

Aitor Echevarría

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:49

La incertidumbre rodea al desplazamiento de la afición del Athletic a Sevilla para el choque frente al Real Betis del próximo domingo 31 de agosto, ... correspondiente a la jornada 3 de Liga. El club andaluz ha comunicado que no podrá concretar el número de entradas disponibles para la hinchada rojiblanca hasta el martes 26, debido al traslado de sus partidos a La Cartuja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  3. 3

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  4. 4

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  5. 5 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  6. 6 Un influencer culé incomoda a Nico Williams en plena Aste Nagusia: «Vente al Barcelona»
  7. 7

    Histórico indulto de un toro en la plaza Vista Alegre de Bilbao
  8. 8

    Sesión de concierto y de terapia con una Rozalén que quiso «hacer llorar a los vascos»
  9. 9

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  10. 10 El poteo travesti llena de color las calles de Bilbao: «¡Esto es una fiesta, lo mejor de Aste Nagusia!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Betis no confirmará el reparto de entradas para el Athletic hasta cinco días antes del partido

El Betis no confirmará el reparto de entradas para el Athletic hasta cinco días antes del partido