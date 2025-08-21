El Betis no confirmará el reparto de entradas para el Athletic hasta cinco días antes del partido

La incertidumbre rodea al desplazamiento de la afición del Athletic a Sevilla para el choque frente al Real Betis del próximo domingo 31 de agosto, ... correspondiente a la jornada 3 de Liga. El club andaluz ha comunicado que no podrá concretar el número de entradas disponibles para la hinchada rojiblanca hasta el martes 26, debido al traslado de sus partidos a La Cartuja.

Dice el Betis que hasta el martes 26 no confirmará las entradas que manda a Bilbao, con lo que hasta el miércoles 27 yo no sé si tendré entrada.



El partido es el domingo 31. ¿Qué hago? ¿Espero al miércoles 27 para coger vuelo y hotel? Es de todo menos serio. Una vez más. pic.twitter.com/xIcTmQ2LnU — Endika Río (@endikario) August 21, 2025

Esta decisión ha provocado malestar entre los seguidores zurigorris, a quienes se les complica el organizar con antelación viaje y alojamiento. En redes sociales ya aparecen los primeros athleticzales ofendidos: «El partido es el domingo 31. ¿Qué hago? ¿Espero al miércoles 27 para coger vuelo y hotel? Es de todo menos serio. Una vez más», lamenta un aficionado. Otro apunta: «Como si no supieran desde hace tiempo que se marchaban a ese estadio».

El Athletic, a través de su web, ha informado de que amplía el plazo de solicitud de entradas para sus socios y socias hasta el miércoles 27 a las 10:00 horas. El mismo día, a las 12:00, se realizará el sorteo y los agraciados dispondrán de 24 horas para efectuar el pago.

El malestar se suma al reciente castigo impuesto al Real Betis tras los insultos de algunos de sus seguidores contra los rojiblancos Óscar De Marcos y Maroan Sannadi, un episodio que mantiene la relación entre ambas aficiones en un clima enrarecido.