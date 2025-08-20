Cierran una grada del Betis por insultos contra el Athletic: «De Marcos, mira debajo del coche»

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Betis con el cierre parcial de un sector de la grada del Estadio de La ... Cartuja, en el que juega esta temporada. El castigo se hará efectivo este viernes ante el Alavés y afectará aproximadamente a 200 asientos. Llega por gritos racistas y xenófobos contra jugadores del Athletic. Los incidentes se produjeron el pasado 2 de febrero en el Benito Villamarín en un duelo que concluyó 2-2.

«Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín», ha informado la entidad andaluza.

«El Real Betis Balompié reitera su condena a cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición», concluye la nota del club.

El Athletic calificó a los dos días «intolerable» lo sucedido. El club rojiblanco denunció insultos a Óscar de Marcos y Maroan Sannadi, además de a la periodista de EITB, Janire Fragua. Los tres estaban en una banda del campo.

«¡Para tu casa, negro!»

Tal y como recogieron las cámaras de EITB, ambos futbolistas fueron increpados mientras calentaban durante el transcurso de la segunda parte del partido de Liga. «Sannadi, Sannadi, ¡para tu casa, negro! ¡A África con tus muertos!», fueron algunos de los insultos que se escucharon en la grabación.

«Mira debajo del coche, De Marcos», fue otra de los gritos lanzados mientras el futbolista del Athletic realizaba ejercicios de calentamiento, al tiempo que increpaba a la periodista Fragua por tomar nota de los insultos al grito de «apúntalo en la libretita, hija de p***».