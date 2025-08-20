El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De Marcos y Djaló calientan en el Villamarín el día de los insultos. Pedro Mina

Cierran una grada del Betis por insultos contra el Athletic: «De Marcos, mira debajo del coche»

El club verdiblanco debe dejar vacías 200 localidades el viernes ante el Alavés

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:57

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Betis con el cierre parcial de un sector de la grada del Estadio de La ... Cartuja, en el que juega esta temporada. El castigo se hará efectivo este viernes ante el Alavés y afectará aproximadamente a 200 asientos. Llega por gritos racistas y xenófobos contra jugadores del Athletic. Los incidentes se produjeron el pasado 2 de febrero en el Benito Villamarín en un duelo que concluyó 2-2.

