Sancet vuelve a entrenar con el grupo y acelera su recuperación

El Athletic ha recibido este miércoles una de las mejores noticias posibles en Lezama. Ohian Sancet se ha reincorporado con el grupo antes de los ... esperado, y lo hace justo en la semana en la que los leones se medirán al Rayo Vallecano en San Mamés, dejando su participación en duda. La vuelta del navarro, pilar fundamental en el esquema de Valverde, refuerza al equipo en la recta inicial de la temporada, después del susto recibido en Anfield hace dos semanas, donde un choque con Szoboszlai auguraba la posibilidad de una lesión con mayor durabilidad.

Junto a Sancet, también Unai Gómez y Beñat Prados se han sumado a la dinámica del grupo, liberando prácticamente por completo la enfermería rojiblanca. El único jugador que continúa al margen es el canterano Egiluz, que sigue con su proceso de recuperación durante lo que resta de temporada.

El regreso de estas tres piezas resulta clave para Valverde, que gana alternativas en el centro del campo. En el caso de Sancet, su presencia aporta calidad entre líneas y capacidad de llegada, factores que el Athletic ha echado en falta en las últimas semanas.

La rapidez de su recuperación ha sorprendido positivamente en el entorno rojiblanco, donde se valoraba su ausencia durante más tiempo. Con San Mamés preparando ya la cita frente al Rayo, el técnico rojiblanco podrá contar con casi toda su plantilla.