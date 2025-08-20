El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aymeric Laporte en un partido con el Al-Nassr. Reuters

Los poderosos clubes a los que Laporte ha rechazado por volver al Athletic

El central del Al-Nassr ha sido pretendido por Villarreal, Leverkusen, Marsella, Nápoles y Como, pero su prioridad es regresa al club rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 19 de agosto 2025

Aymeric Laporte (Agen, Francia, en mayo cumplió 31 años) se ha marcado como objetivo volver al Athletic en cuanto salga del Al-Nassr saudí. El ... central ha sido tentado por poderosas escuadras del continente. A todas ha dicho no. Es lo que ha sucedido con los acercamientos que ha recibido del Villarreal, del Como y Nápoles italianos, del Bayer Leverkusen alemán y del Olympique de Marsella francés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  3. 3

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  4. 4

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  5. 5 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  6. 6 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  7. 7

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos
  8. 8 180 euros de multa y el pago de costas por no devolver un Bizum de 20 euros
  9. 9 ¿Cuándo va a dejar de llover en Aste Nagusia? El aviso de la Aemet para esta semana
  10. 10

    La emocionante sorpresa de un vecino de Paiporta a un vasco que le ayudó en la Dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los poderosos clubes a los que Laporte ha rechazado por volver al Athletic

Los poderosos clubes a los que Laporte ha rechazado por volver al Athletic