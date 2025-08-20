Los poderosos clubes a los que Laporte ha rechazado por volver al Athletic

Aymeric Laporte (Agen, Francia, en mayo cumplió 31 años) se ha marcado como objetivo volver al Athletic en cuanto salga del Al-Nassr saudí. El ... central ha sido tentado por poderosas escuadras del continente. A todas ha dicho no. Es lo que ha sucedido con los acercamientos que ha recibido del Villarreal, del Como y Nápoles italianos, del Bayer Leverkusen alemán y del Olympique de Marsella francés.

Todos ellos le han ofrecido fichar este verano, pero la primera propuesta, según las fuentes consultadas por EL CORREO, le llegó en el pasado mercado de invierno. El Aston Villa del guipuzcoano Unai Emery se interesó por él. Laporte dijo su primer no. En el Al-Nassr le queda un año de contrato, a 25 millones netos. En el mercado del fútbol es conocido desde hace meses que apuntaba a regresar a Europa tras dos cursos en Arabia.

Campeón de la Eurocopa con España, en donde fue el mejor central del torneo, y con un amplio palmarés en el Manchester City (cinco Premier y una Champions como títulos más importantes) es un central que despierta el interés de poderosos clubes.

Equipos de Champions

Le han ido llegando propuestas de entidades importantes. Cuatro de los cinco equipos que se han dirigido al de Agen en el mercado de verano jugarán la próxima Liga de Campeones. Son los casos del Villarreal, Bayer Leverkusen, Nápoles y Olympique de Marsella.

El Como 1907 dirigido por Cesc Fábregas no participa en competición europea, pero es una de las grandes potencias económicas en el mercado tras invertir 200 millones en dos años en fichajes.

Laporte tiene claro que desea abandonar la Saudi Pro League tras disputar 69 partidos con nueve goles en su haber y una asistencia en dos temporadas y que su destino en Europa debe ser el Athletic, como indicó este periódico el 3 de junio cuando reveló en exclusiva que la dirección deportiva del club rojiblanco había decidido abrir negociaciones para recuperarle.

El central siempre ha tenido un gran cariño y respeto a la entidad rojiblanca, un club que dejó una profunda huella en él. «Ir al Athletic es lo mejor que me ha pasado en la vida», dijo a este periódico en octubre de 2023 a este periódico.

Entonces añadió una reflexión que ahora gana mayor valor y en la que hablaba de un posible regreso al club rojiblanco. «Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó.

A la espera de un acuerdo

La operación queda condicionada a que Laporte y el Al-Nassr lleguen a un acuerdo de rescisión. Las dos partes negocian desde hace días, pero aunque las conversaciones están encauzadas persisten diferencias. Al Athletic le hubiera gustado contar con él para el primer partido de Liga, pero las negociaciones del jugador con su club para resolver el último año de contrato no se cierran.

En todo caso, en Ibaigane hay tranquilidad porque se tiene el convencimiento de que la operación se va a cerrar antes de que el mercado baje la persiana el 1 de septiembre a las 23.59 horas. Las dos partes están ahora en un tira y afloja, pero a ambas les interesa cerrar un trato. Al jugador porque desea volver al Athletic, sentirse importante en el club y reivindicarse de cara a participar con España en el Mundial'2026.

Los saudíes asumen que su situación como club es muy delicada en este caso por su discutible comportamiento con el jugador. Le dejaron fuera de la concentración de pretemporada en Austria y su entrenador, el portugués Jorge Jesus, dijo en público en dos ocasiones que no contaba con él.

Sobran extranjeros en el Al-Nassr

Luego intentaron corregir su error al reclutarle para incorporarse a la última parte de la pretemporada, en el Sur de Portugal. Tampoco ha sido convocado para la Supercopa de Arabia Saudí, que se juega en Hong Kong y en la que ayer el Al-Nassr se impuso 2-1 al Al-Ittihad de Benzema en la primera semifinal.

Al club saudí además le corre prisa la operación. Las normas de su Liga permiten tener ocho extranjeros mayores de 20 años y dos menores de esa edad. En estos momentos en la primera categoría hay diez jugadores. Además de Laporte, están Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane, Joao Félix y Coman, recién fichado del Bayern Múnich. Por tanto, sobran dos. Otavio también se ha quedado en Arabia y que, por tanto, será el otro que saldrá.