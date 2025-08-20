El Athletic lanza sus bonos para la Fase de Liga de Champions en San Mamés Los socios tienen desde el 20 de agosto hasta el 1 de septiembre para adquirir el paquete completo de cuatro partidos con descuentos y ventajas exclusivas

El Athletic lanza sus bonos para la Fase de Liga de Champions en San Mamés

Aitor Echevarría Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:17 Comenta Compartir

El Athletic ha puesto en marcha la venta exclusiva de bonos para la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. Los y las socios/as podrán adquirir el paquete completo de cuatro partidos que se disputarán en San Mamés con precios especiales que oscilan entre 50 y 133 euros, según la localidad.

ℹ️ Champions League: bonos para la Fase de Liga.



L@s soci@s pueden adquirir ya el bono con las cuatro entradas a precio reducido de los partidos que se disputarán en San Mamés.



🗓️ Fin del plazo: 1 de septiembre a las 18:00 horas. — Athletic Club (@AthleticClub) August 20, 2025

Además del precio bonificado, el bono incluye dos ventajas destacadas: un 5% de descuento en entradas para la siguiente eliminatoria en caso de clasificación, y participaciones adicionales en un posible sorteo para asistir a un hipotética final, calculadas según las asistencias realizadas más una participación extra por ser socio/a.

El precio de compra estará abierto desde el 20 de agosto hasta las 18:00 del lunes 1 de septiembre, a través de la plataforma oficial del club. Finalizado ese plazo, no se garantiza el mantenimiento de la localidad que cada socio/a pueda haber ocupado anteriormente.

Para aquellos socios/as cuyas localidades estén afectadas por requerimientos de la UEFA (se han identificado zonas concretas en los bloques 113, 114, 116, 117, 118, 301, 324, 326 y 333), se establece un periodo exclusivo adicional desde el lunes 1 de septiembre a las 18:00 hasta el miércoles 3 de septiembre a las 12:00 para adquirir su bono.

A partir del 3 de septiembre, quienes hayan renunciado al bono podrán comprar entradas sueltas a precios especiales para socios/as, aunque sin garantía de conservar la ubicación habitual.