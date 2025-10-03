El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic La cuadrilla del capitán del filial celebró por todo lo alto su estreno con el primer equipo en Champions ante el Dortmund

Gabriel Cuesta Viernes, 3 de octubre 2025, 22:39 | Actualizado 22:46h. Comenta Compartir

Ibon Sánchez celebró con los suyos su estreno con el primer equipo por todo lo alto. Su cuadrilla le tenía guardada una buena sorpresa a su llegada a Algorta, su localidad natal. Con pancartas y fuegos artificiales, corearon su nombre para festejar sus minutos en el Iduna Park en el Dortmund.

En el vídeo que circula por redes sociales, se puede ver cómo un grupo de chavales sostiene a la noche una pancarta con la camiseta del capitán del filial. Cantan a todo pulmón «Ibon, Ibon, Ibon, Iboooon». También hay ikurriñas, bengalas... y fuegos artificiales. Todos le abrazan y comienzan a saltar. El vídeo se ha viralizado a través de la red social 'X'.

No fue el único gesto de cariño que ha recibido el canterano tras una noche muy especial a pesar de la derrota. El capitán del juvenil debutó con el primer equipo en Champions ante el Dortmund. Lo hizo al entrar en sustitución de Maroan para disputar los últimos diez minutos del choque en el Iduna Park. «Estoy muy orgulloso y muy contento de haber podido debutar con el primer equipo. Ha sido un sueño desde pequeño y hacerlo realidad en este estadio, en esta competicion y con el Athletic es un sueño para mi y estoy muy contento», confesaba. Y recibió el cariño de sus compañeros de vestuario al terminar.

El recibimiento a Ibon Sánchez por parte de su cuadrilla en Algorta después de su debut del otro día en Champions.🦁😍 pic.twitter.com/qEnjO0PPo2 — Markel Fernández (@markel_fdez_) October 3, 2025

Abrazo con Jauregizar

El cachorro llegó a Lezama con 14 años y conoce bien a los más jóvenes del primer equipo. Entre ellos, Mikel Jauregizar. El centrocampista no dudó en darle un fuerte abrazo con una sonrisa de oreja a oreja para celebrar su debut. «La alegría de un león cuando ve crecer a un cachorro», ensalzaba el Athletic compartiendo el vídeo. 'Jaure' es tan solo un año mayor que el debutante, así que se conocen a la perfección. La felicitacióm también se extendió a las redes sociales del medio rojiblanco, que compartía una imagen junto a varios corazones.

«Tenemos bajas en el centro del campo y pensamos que nos puede venir bien. Tiene recorrido y se mueve bien», explicaba en su momento Valverde para justificar su convocatoria. Sobre la llegada de sangre nueva desde Lezama habló también el defensa Aitor Paredes al terminar el choque. «El Athletic es un club que vive de cantera. Que haya debutado hoy Ibon es una locura. Todavía no he podido felicitarle porque he estado en los medios», ponía en valor.