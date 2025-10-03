Valverde deja entrever la posible vuelta de Nico ante el Mallorca y confirma las bajas de Berenguer y Sancet El técnico espera recuperar «en estos quince días» al extremo navarro

Carlos Nieto Viernes, 3 de octubre 2025, 17:11 | Actualizado 17:17h.

A falta de conocerse la lista de convocados para medirse al Mallorca en San Mamés, Valverde dio cierta «esperanza» sobre el regreso de Nico Williams, que continúa recuperándose de la pubalgia que arrastra desde hace meses. «Ayer (por el jueves) hizo bien la parte en la que participó», adelantó el técnico rojiblanco sobre el extremo, que regresó hace un mes lesionado de la convocatoria con la selección. Lo que sí confirmó fueron las bajas de Berenguer y Sancet.

«Esperemos recuperarlo en estos quince días. Tiene problemas en el pie y no está al 100%. No puede entrenar», explicaba sobre Berenguer, que sufre una una artritis traumática en un dedo del pie. Sancet tampoco estará por una «lesión muscular leve-moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda» que le impidió participar ante el Dortmund.

El que sí estará ante el conjunto de Jagoba Arrasate será el capitán del filial, Ibon Sánchez. «Le vi con desparpajo ante el Dortmund. Va a venir convocado», confirmaba Txingurri.