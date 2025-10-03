El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Txingurri, durante un entrenamiento en Lezama. EFE

«Nuestra prioridad es la Liga; hace diez años pagamos muy caro estar en Champions», advierte Valverde

El entrenador del Athletic protesta por el horario del duelo de este sábado (18.30 horas) ante el Mallorca: «Jugando el miércoles podría ser el domingo»

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lezama

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:10

Ernesto Valverde lo tiene claro. «Nuestra prioridad es la Liga». Atrás queda el segundo bache consecutivo en Champions ante el Borussia Dortmund porque este sábado ( ... 18.30 horas) el Athletic busca romper su mala dinámica con la visita del Mallorca, rival ante el que espera espantar los fantasmas de un septiembre para el olvido y un mal inicio de octubre. «Estamos inmersos en una racha totalmente contraria a la de agosto, en el que ganamos todos los partidos», ha asegurado el técnico rojiblanco, que ha vuelto a incidir en la importancia del campeonato doméstico.

