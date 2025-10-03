«Nuestra prioridad es la Liga; hace diez años pagamos muy caro estar en Champions», advierte Valverde

Ernesto Valverde lo tiene claro. «Nuestra prioridad es la Liga». Atrás queda el segundo bache consecutivo en Champions ante el Borussia Dortmund porque este sábado ( ... 18.30 horas) el Athletic busca romper su mala dinámica con la visita del Mallorca, rival ante el que espera espantar los fantasmas de un septiembre para el olvido y un mal inicio de octubre. «Estamos inmersos en una racha totalmente contraria a la de agosto, en el que ganamos todos los partidos», ha asegurado el técnico rojiblanco, que ha vuelto a incidir en la importancia del campeonato doméstico.

«Hace diez años pagamos muy caro estar en Champions», ha advertido Txingurri, que en sus últimas comparecencias había deslizado que el torneo continental era algo así como un premio, un caramelo que disfrutar y saborear. Esta vez ha ido un paso más allá. «Nosotros competimos todo, pero vamos a ser claros. El año pasado teníamos nuestras opciones de llegar a la final de Europa League, pero en la Champions lo tenemos más complicado. Ya lo vimos en pretemporada contra los equipos a los que nos enfrentamos (Liverpool por partida doble, Arsenal y PSV, con cuatro derrotas) y ahora también. Eso no significa que no la compitamos, pero uno tiene que ser consciente del sitio en el que está y su dificultad», ha desarrollado.

«El año pasamos competimos muy bien en Europa League y en Liga, (esa dinámica) nos iba impulsando. Lo que no puede ser es que nos desgastemos, también mentalmente. Luego vienen las derrotas, te meten cuatro, y eso no puede agrandarse. Lo digo por la experiencia de hace diez años, cuando no estuvimos bien en la Liga igualmente. Entonces generas una situación en la que todo se enrarece porque no terminas de ganar. Nosotros le damos prioridad a la Liga porque es lo que te puede llevar a hacer una buena temporada. La Champions depende de momentos puntuales. Lógicamente queremos sumar, pero no a costa de que nos penalice en la Liga. También tenemos bajas, mientras que el año pasado el índice de disponibilidad estaba muy alto», ha analizado el de Viandar de la Vera.

En este aspecto, hasta que no haya convocatoria (previsiblemente esta misma tarde después del entrenamiento) no se podrá asegurar la inclusión de Nico Williams. «Ayer (por el jueves) hizo bien la parte en la que participó». Quienes no estarán, además de las bajas de larga duración (Yeray, Egiluz y Prados) serán Berenguer y Sancet. «Esperemos recuperarlo en estos quince días. Tiene problemas en el pie y no está al 100%. No puede entrenar», ha explicado sobre el extremo, mientras que el mediapunta no compitió ningún minuto en Dortmund y después se conoció un nuevo problema muscular. Tampoco se espera el regreso de Vesga hasta después del parón de selecciones.

La receta para salir del bache

Volverán las rotaciones, en este caso con un once más reconocible que el de Alemania. «Me gustaría contar con todos los jugadores para poder variar, pero el problema está en cuando pierdes a tres en la misma posición», ha deslizado, en referencia sobre todo al medio del campo y la zona de tres cuartos. Jauregizar lo estaba jugando todo hasta que se quedó en el vestuario tras el descanso ante el Dortmund. Arriba, lo mismo con Iñaki Williams.

¿La receta para salir del bache? Valverde ha incidido en la falta de acierto. «No estamos haciendo goles, nos está costando, pero en casi todos los partidos hemos podido dominar. Lo hicimos ante el Villarreal en la primera parte, también en Valencia hasta la expulsión... Incluso el otro día, hubo un momento de tenerlos ahí, en busca del empate. Tenemos que transformar nuestro dominio en situaciones de mayor peligro», ha diagnosticado el entrenador rojiblanco, que ha aprovechado la ocasión para protestar por los horarios. «Jugando el miércoles podría ser el domingo», ha indicado antes de decir en tono jocoso que «me gustaría ponerlos yo, sería increíble, pero acabaría en la cárcel».

Buscará el Athletic regresar a la senda de la victoria ante el Mallorca del vizcaíno Jagoba Arrasate, un equipo «rocoso ante el que hemos empatado los últimos años. Ha jugado con línea de 4 o 5 atrás, es difícil sobrepasarles. Son potentes a la contra y en situaciones de estrategia. Tenemos que estar atentos al balón parado y a los centros laterales», ha desgranado antes de poner el foco en dos jugadores: Raíllo y Muriqi. Uno es el capitán y el otro el máximo artillero de los baleares. Los dos tienen argumentos de sobra para hacer daño por arriba.