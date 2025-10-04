'El Pirata' Muriqi busca su tesoro en San Mamés

Juan Pablo Martín Sábado, 4 de octubre 2025, 00:54 Comenta Compartir

La guerra le enseñó a sobrevivir. A los 5 años Vedat Muriqi, el goleador del Mallorca, tuvo que salir prácticamente con lo puesto de Kosovo a Albania por el conflicto bélico que enfrentó a su país y Serbia. Sus padres le dijeron que se iban de vacaciones, pero no fue así. Junto a su familia vivió en una habitación hacinados con otras cincuenta personas con una ración de un litro de leche, cebollas y pan durante dos meses. «La guerra es algo que ningún ser humano tendría que vivir. La única cosa positiva es que cuando pasas por algo así valoras mucho más las cosas», señala. Su padre falleció poco después de regresar del exilio y empezó a trabajar con su tío. Cuando le decía que iba a ser futbolista «se reía porque en aquella época en mi país este deporte era un 'hobbie'. Quería que trabajara porque el fútbol no me iba a dar de comer». Se equivocó. El delantero se sacrificó mucho y tuvo «suerte».

Comenzó su carrera en el Liria kosovar, para pasar después por varios conjuntos albaneses y turcos. El último el Fenerbahçe, donde consiguió 17 goles. «Estaba muy bien en Turquía pero fiché por la Lazio italiana y la experiencia no fue como esperaba». Llegó cedido al Mallorca en enero de 2022 y no las tenía todas consigo porque suponía otro cambio en su vida y la de su familia. Pero en la isla encontró lo que buscaba. Un club y una afición que le querían. «Fue la decisión de mi vida». El jugador se convirtió en una pieza clave en la salvación del equipo.

Aquel verano la entidad bermellona pagó por él ocho millones de euros más variables que le convirtieron en el fichaje más caro de la historia, pero ha conseguido rentabilizarlos de sobra. Hasta tal punto, que esta temporada le han ampliado su contrato, que finalizaba en 2027, tres años más. En Turquía le asignaron el apodo de 'El Pirata' por su aspecto físico y la inteligencia a la hora de moverse en el área, y ya se ha quedado con él. Muriqi no es un jugador superdotado técnicamente pero, acostumbrado a moverse en situaciones un poco extremas, rentabiliza a la perfección sus recursos. Interiorizó el mote con el que le bautizaron y cada vez que marca un gol se tapa un ojo con la mano izquierda para celebrarlo.

Es un nueve de los de toda la vida. Con sus 194 centímetros de altura y 92 kilos va al choque en los balones divididos, fija a los centrales y sabe jugar de espaldas a la perfección. La garra y la entrega son innegociables para él. «Me gusta la presión porque me empuja a hacer las cosas mejor», reconoce. Muy incómodo de cubrir para las defensas, también es capaz de generar segundas jugadas y ventajas para sus compañeros. Es el faro ofensivo del Mallorca. Tiene una jerarquía en el once de Jagoba Arrasate. Y aunque el gol es lo que le da de comer y su carácter le incita siempre a mirar a la portería, tampoco descarta sacrificarse por el bien del equipo.

Delantero revelación

Es el goleador histórico de su país. Hace un par de temporadas fue el delantero revelación de la liga con 16 tantos. Su pretemporada este año no fue la mejor porque las lesiones que sufrió con su selección provocaron que le costara coger confianza y velocidad en su juego. Pero en las siete primeras jornadas ha marcado cuatro de los seis goles que ha facturado su equipo.

Ha recuperado su olfato para un Mallorca que le necesita. Los bermellones son decimonovenos en las clasificación de la liga con tan solo 5 puntos y una única victoria, la lograda el pasado fin de semana en su feudo frente al Alavés. Un triunfo que les permite encarar el partido antes del parón contra los rojiblancos con menos apreturas y que ha posibilitado que pasen una semana diferente a las anteriores. Los de la isla quieren estrenar su casillero de triunfos a domicilio en Bilbao, donde no pierden en su últimas comparecencias. Sin embargo, todavía necesitan hacer las cosas mejor en ataque. Y ahí estará Muniqi para amenazar la portería de Unai Simón y complicar la vida a la defensa rojiblanca. También en las jugadas a balón parado. El 'Pirata' buscará su tesoro en San Mamés. Cuidado.