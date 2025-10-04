Arrasate capea el temporal en un Mallorca que zozobra La última victoria ante el Alavés ha dado un respiro al entrenador vizcaíno tras un inicio de temporada en el que su equipo ha estado irreconocible

El nuevo capítulo de su carrera que Jagoba Arrasate inició el pasado curso en Mallorca no está saliendo como se esperaba. Tras varios años de éxitos en Osasuna, el técnico de Berriatua llegó a la isla despertando ilusión. La sensación era que la plantilla del equipo balear podía dar un paso adelante en su juego con su llegada e incluso aspirar a los puestos europeos. Los bermellones estuvieron en esa pelea el año pasado, pero las sensaciones nunca fueron del todo convincentes. Este curso han comenzado de forma horrible, a lo que se suma el enfrentamiento entre Dani Rodríguez y su técnico por las polémicas declaraciones del futbolista, que han enrarecido el ambiente en Palma. Su victoria ante el Alavés en la última jornada, la primera de la temporada, ha dado un respiro a Arrasate, pero todavía le queda mucho trabajo por delante para hallar una fórmula que le dé resultado. Es en la parte ofensiva donde más han dejado que desear los mallorquines en el último año, un ataque en el que nunca se ha visto la brillantez que exhibió el Osasuna del vizcaíno, a pesar de que posiblemente contara con jugadores de menos calidad.

Sistema y modelo de juego

El retoque más notable respecto a la etapa de Javier Aguirre fue el cambio del habitual 3-5-2 del mexicano al 4-3-3. Se trataba de una declaración de intenciones de Arrasate, que quería un Mallorca más atrevido. Por eso misma razón, y a pesar de que no se trata de un sistema desconocido para el ex de la Real, que lo utilizó mucho en Osasuna, ha sido un tanto sorprendente el regreso de la línea de tres centrales. Ante la falta de claridad en ataque y con una defensa que hacía aguas, Arrasate optó por proteger más a su equipo, aunque los resultados siguieron sin llegar. En el último encuentro frente al Alavés recuperó la línea de cuatro, por lo que podemos esperar un Mallorca que afronte el encuentro en San Mamés con ese dibujo, ya sea con un doble lateral o con un interior como Darder o Pablo Torre jugando en un costado.

Defensa

Tras la salida de Greif, Leo Román (1) se ha hecho con la portería y está rindiendo a buen nivel. Para el lateral derecho Arrasate cuenta con Mateu Morey (2) y Maffeo (23), que en ocasiones han jugado juntos, mientras que en la izquierda Mojica (22) se ha impuesto normalmente a Lato (3). Kumbulla (4) es baja en el centro de la zaga, por lo que las opciones se reducen a Raíllo (21), Valjent (24) y el joven David López (27).

Medio campo

El Mallorca cuenta con un interesante abanico de opciones en el centro del campo. Mascarell (5) es baja, pero tanto Morlanes (8) como Samú Costa (12) pueden ocupar su lugar. Para los otros puestos están Antonio Sánchez (6) y dos jugadores de mucha calidad como Sergi Darder (10) y el recién llegado Pablo Torre (20).

Delantera

Con Muriqi (7) como gran referencia ofensiva, los baleares cuentan también con el prometedor Mateo Joseph (18), una leyenda como Abdón Prats (9) y el canterano Domènech (30) para el puesto de delantero centro. En las bandas Asano no está disponible, por lo que las opciones de Arrasate se limitan a Javi Llabrés (19) y al jovencísimo Jan Virgili (17), pero este último está en el Mundial sub'20.