La reacción de Julen Axpe tras la derrota del Athletic: «¡Remontar en Manchester!»

Leire Moro Viernes, 2 de mayo 2025, 15:55 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

Julen Axpe, humorista y comentarista de los partidos del Athletic en Dazn, ya sabe que, tras la derrota 0-3 de su equipo contra el Manchester United en la ida de la semifinal de Europa League, no se librará de los chistes. Pero, fiel a su estilo, no se ha quedado callado. Hoy, en X, antes Twitter, compartió un comunicado con su característico toque de humor para anticiparse a las bromas que le caerán en el 'Derbi de Monólogos' de este viernes en el Reale Arena.

«Seguro que después del 0-3 de ayer me toca aguantar algún chistecito», empezaba Axpe, dejando claro que no le asustan las provocaciones. Y, como buen humorista, ya tenía preparada una respuesta: «A vosotros también os ganaron», apuntaba en referencia a la derrota de la Real Sociedad frente al Manchester. Axpe no solo se ríe de sí mismo, sino que también sabe dar una vuelta a la situación con un toque irónico.

Lo curioso de su mensaje no es solo el punto de humor, sino la reflexión que lanza: «El fútbol mueve emociones, muchas veces alegría, otras veces tristeza y rabia». Axpe en su no se limita a la risa ligera, sino que también aprovecha para hablar de la importancia de la gestión emocional. «Trabajemos un eje interno que no se tambalee con lo externo, estando orgullosos de lo que somos, no de lo que conseguimos», afirma, invitando a los demás a mantener la calma y el equilibrio, incluso cuando los resultados no acompañan.

Y, como buen león rojiblanco, Axpe termina su mensaje con una dosis de optimismo: «¿De que sirve ese eje interno? ¡Remontar en Manchester!». Así que, mientras los aficionados del Athletic asimilan la derrota, Axpe nos recuerda que, en el fútbol como en la vida, lo importante es cómo gestionamos las emociones. Y si además se puede hacer con una sonrisa, mucho mejor.