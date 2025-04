El presidente del club escocés rinde tributo a Zarra

🤝 Como muestra de respeto, el presidente del @rangersfc, Fraser Thornton, y su CEO, Patrick Stewart, depositaron flores en el busto de Telmo Zarra situado en Lezama.



🫂 Thank you very much!

#AthleticRangersFC #AthleticClub 🦁 https://t.co/plkN6UaAKD