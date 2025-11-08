El parentesco de Selton Sued con una estrella de la selección de Brasil y el Liverpool El atacante debutó el pasado miércoles con el Athletic en Champions

El joven Selton Sued guarda una curiosa anécdota genealógica. El juvenil de 18 años debutó el pasado miércoles con el primer equipo del Athletic, pero no es el primero de su familia en conseguir alcanzar la élite del fútbol. Su primo ya lo hizo antes. Se trata de Roberto Firmino, el que fuera una de las referencias en ataque del Liverpool y la selección brasileña.

Resulta que este parentesco llega por parte de su madre, de nacionalidad brasileña. Sued se estrenó con el equipo en la derrota en Champions ante el Newcastle y todo hace pensar que volverá a tener minutos contra el Oviedo. Al menos, Valverde ha adelantado que entra en la convocatoria a falta de darse a conocer la lista de convocados.

El canterano saltó al campo en el minuto 68, cuando los rojiblancas perdían ya por 2-0. Lo hizo en sustitución de Jauregizar y se posicionó en la mediapunta al retrasar Vesga su posición. No se escondió: intentó un caño, trató de romper líneas con últimos pases... En definitiva, pidió la pelota, aportó en el ataque y fue uno de los pocos que brilló en una noche gris. «Es seguro que estará con nosotros. No tengo ninguna duda de la capacidad que tiene, ni del jugador que es y que va a ser», ensalzaba el técnico tras el choque europeo.

Su primo Firmino ahora vive sus últimos coletazos en el mundo del fútbol. Milita en el Al-Sadd SC de Qatar tras un paso de dos años por el Al-Ahli saudí. Ahí llegó procedente del Liverpool, donde fue referente en el ataque durante ocho temporadas en las que ganó la Champions en 2019 y la Premier en 2020. Ahora, ha firmado hasta 2027 por los cataríes.