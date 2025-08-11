Paredes se recupera y Valverde tiene dos centrales del primer equipo para el debut del Athletic

Por fin llega una buena noticia de la enfermería del Athletic. Aitor Paredes ya está recuperado. El central se ha ejercitado hoy por primera vez ... con sus compañeros desde que abandonó lesionado el estadio del PSV Eindhoven el pasado 26 de julio.

Ernesto Valverde suspira aliviado. Se asegura de esta manera tener dos centrales del primer equipo para el estreno en Liga el domingo ante el Sevilla (19.30 horas). La pareja que colocará en el eje de la defensa será Vivián-Paredes.

Yeray está apartado del equipo por la UEFA por dopaje y Egiluz es baja lo que resta de campaña por lesión. Aymeric Laporte sigue en el Al-Nassr a la espera de resolver su futuro y no se cuenta con él para el duelo ante el Sevilla.

Valverde tendrá a Jon de Luis, central del filial, como única alternativa de jugador de ese puesto. En todo caso, si se ve apurado, el entrenador está decidido a tirar de Yuri Berchiche como solución de emergencia, tal y como jugó en el último amistoso de pretemporada en el Emirates Stadium del Arsenal y en varios partidos de la pretemporada. La opción del zarauztarra se ha impuesto a la de Vesga y Lekue, otras dos alternativas probadas por el entrenador.

Paredes sufrió una sobrecarga en el recto femoral de su pierna izquierda en Eindhoven, lo que le ha impedido al central de Arrigorriaga trabajar con el resto de sus compañeros las dos últimas semanas y jugar los cuatro últimos amistosos.

Tardanza en su regreso

Valverde explicó tras caer 3-0 ante el Arsenal que la tardanza en su regreso se ha debido a medidas de precaución. No estaba la cosa en los centrales como para arriesgar. «Hemos ido lentos con él esperando que esta semana pueda empezar con todos y pueda estar el domingo», indicó el entrenador.

Paredes es el único lesionado que llega a tiempo para el primer partido de Liga. Egiluz se pierde lo que resta de temporada mientras Prados y Sancet, lesionados ante el Liverpool, tienen para al menos un mes. Unai Gómez, el último en caer, es baja probablemente para los tres primeros partidos de Liga.