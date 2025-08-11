El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Paredes en el entrenamiento de este lunes en Lezama. Ignacio Pérez

Paredes se recupera y Valverde tiene dos centrales del primer equipo para el debut del Athletic

El defensa de Arrigorriaga es el único lesionado que recupera el entrenador rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:22

Por fin llega una buena noticia de la enfermería del Athletic. Aitor Paredes ya está recuperado. El central se ha ejercitado hoy por primera vez ... con sus compañeros desde que abandonó lesionado el estadio del PSV Eindhoven el pasado 26 de julio.

