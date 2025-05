Óscar de Marcos: «San Mamés ha sido mi templo. La afición me hizo sentir que estaba donde debía estar»

Óscar de Marcos jugará el domingon su último partido oficial con la camiseta del Athletic en San Mamés tras anunciar en febrero que colgaba las ... botas a final de curso. Lo hará ante el Barcelona, vigente campeón de Liga y Copa y rival contra el que debutó en La Catedral. Un partido a la altura de su espectacular trayectoria como rojiblanco. Ha sido el protagonista de la última semana con homenajes y reconocimientos públicos, pero ha sido este jueves cuando Óscar de Marcos se ha despedido oficialmente en Lezama en un acto cargado de simbolismo, con el arco del antiguo de San Mamés de fondo, y en el que no ha podido contener las lágrimas en algunos momentos al repasar sus 16 años como león.

«Pensaba que no iba a llorar. Soy un flojo», lanzó tras leer una carta que escribió «en el hotel antes del partido ante el Valencia» sobre sus reflexiones de lo que represententa el Athletic. Nadie ha querido perderse el adiós del capitán rojiblanco, segundo jugador que más veces ha vestido la zamarra rojiblanca –cerrará su carrera con 573 encuentros– por detrás únicamente de un mito como José Ángel Iribar (614). El Chopo fue el que le recibió en Isla Canela en sus primeros pasos en el club y este jueves se ha fundido de nuevo en un entrañable abrazo poco antes de iniciarse el acto.

Miembros de la junta directiva con el presidente Jon Uriarte a la cabeza, cuerpo técnico, la actual plantilla, así como excompañeros de calado como Aritz Aduriz, Raúl García, Iturrraspe, Etxeberria, Gurpegui, Ocio, Iraizoz, Dani García... todos se dieron cita en la factoría rojiblanca y realizaron el pasillo al de Laguardia sobre el verde del campo número dos. Antes fueron los diferentes equipos del club los que hicieron también el pasillo al capitán entre aplausos.

Visiblemente nervioso comenzó leyendo el texto elaborado en tierras valencianas que «creo que me ha quedado bastante bien para lo que soy yo», bromeó. Sobre su adiós señaló que «ha sido una decisión meditada» y que cuando la dio a conocer «me liberé y he disfrutado mucho desde entonces en el campo ayudando mis compañeros que me han regalado una temporada espectacular», resaltó. Eso sí, quiso dejar claro que, «aunque el cuerpo se marche, una parte de mí siempre se quedará aquí».

Su legado perdurará en el tiempo. «San Mamés ha sido mi templo. La afición me hizo sentir que estaba donde debía estar», resaltó antes de explicar cómo entiende él el Athletic. «No es solo un club de fútbol, es la punta de un iceberg. Lo más grande es lo que no se ve. Está el ponerse siempre al servicio de un grupo, caminar juntos. Es familia, amistad, educación, respeto, dar antes que pedir, callar cuando toca. No quiero que mis hijos aprendan a amar un club, sino que aprendan a vivir como se vive en el Athletic. Quiero enseñarles un modo de estar en el mundo», concluyó antes de que los presentes le rindiesen una sonora salva de aplausos.

'Demar', como le llaman sus compañeros, es el ejemplo a seguir para los jóvenes valores que sueñan con llegar al primer equipo y ha sido el apoyo para muchos de ellos en el vestuario una vez que han conseguido hacer cumbre. El de Laguardia es algo así como un trocito del escudo, un tipo respetado por todos sus compañeros y adorado por los athleticzales. Cierra su etapa profesional en lo más alto. Contaba con la total confianza del técnico como demuestra el hecho de ha disputado nada menos que 40 partidos, 24 de inicio, en la banda derecha en los que ha sumado un gol y seis asistencias.

De momento, De Marcos no tiene claro si seguirá vinculado al mundo del fútbol en el futuro. «Es lo que he hecho siempre desde los once años, pero necesito tomar distancia un tiempo y disfrutar de mi familia, amigos y de las inquietudes que tengo», reconoció.