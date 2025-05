Las lágrimas de De Marcos al dar las gracias a su familia

Gabriel Cuesta Jueves, 22 de mayo 2025, 13:56 Comenta Compartir

La voz entrecortada de Óscar de Marcos evidencia las emociones que se acumulan cuando toca decir adiós a una etapa de 16 años de una carrera deportiva profesional rodeada de amigos. Al fin y al cabo, para el lateral de Laguardia despedirse del Athletic es hacerlo de una familia. Aunque él, un ejemplo de la filosofía rojiblanca, insiste en que «no es un adiós». Bastante entero, no pudo evitar las lágrimas cuando se dirigió a su familia.

Tomó la palabra leyendo una carta de agradecimiento al club que terminó con un fuerte aplauso. Una vez leída, en realidad siguió dando las gracias. No se olvidó de nadie. Mencionó a sus compañeros y entrenadores como Caparrós, Ziganda, Valverde... Sin dejar pasar a todo el personal que trabaja en torno al club. Su entereza se quebró cuando se dirigió a sus seres queridos más cercanos, a su familia. «Pensé que no iba a llorar, pero soy un flojo», bromeaba para aflojar las emociones.

La voz le tembló al dirigirse a su hermano, «el que siempre está ahí», a su madre, «la que ha sujetado a la familia y me ha permitido poder jugar a fútbol», y a su padre, «la mejor persona del mundo». Ahí tuvo que parar y pedir un pañuelo. Y terminó dirigiéndose a su mujer, «la que me sabe querer y me ha dado una familia perfecta».

De Marcos ha estado arropado por todo el personal del club. Y por compañeros de vestuario de todas sus etapas. Nadie quiso perderse el homenaje que este jueves todo el club le ha brindado en Lezama. A los Williams, Yuri, Sancet y compañía se unieron otras caras conocidas como la de Aduriz, en Bilbao con motivo de la final de la Europa League; Villalibre, Balenziaga, Iturraspe, Beñat o Dani García, entre otros.

El lateral alavés dice adiós tras una gran temporada en Liga y el regusto agridulce de quedarse a las puertas de la final de la Europa League, el título que deseaba levantar antes de su adiós. De Marcos superó esta temporada a Iker Muniain como segundo jugador con más partidos (560) con el primer equipo, solo superado por el Chopo Iribar (614). Campeón de Copa y dos Supercopas, debutó como león en la previa de Europa League ante el Young Boys en 2009.