La emotiva carta con la que De Marcos explica qué es el Athletic: «No es solo un club es la punta de un iceberg inmenso»

Óscar de Marcos se ha despedido este jueves del Athletic con un emotivo acto desde Lezama al que han acudido la plantilla, el staff técnico, familiares, excompañeros y otros miembros del club. Esta es la carta que el futbolista escribió tras el partido en Valencia para despedirse de la afición:

Carta de De Marcos

Hoy no estoy aquí para decir adiós. Estoy aquí para dar las gracias, para despedirme de mi casa con mi gente y en el lugar donde he crecido como persona y como profesional. Han sido 16 años dando todo lo que tenía y recibiendo muchísimo más. Llegue sin saber cuánto iba a durar, podía ser un día, un mes, un año... y al final me quedé porque aquí encontré mi lugar. Me acogieron como a uno más, como a un hijo, y con el tiempo sentí que formaba parte de este hogar.

Lezama ha sido mucho más que un campo de entrenamiento, era empezar cada mañana con un propósito y una ilusión. Y San Mamés ha sido mi templo. Allí encontré abrigo, paciencia, cariño y la afición me hizo sentir que estaba donde tenía que estar.

Hoy me despido, sí, pero no me voy del todo porque cuando uno ha vivido con tanto amor deja raíz siempre. Aunque el cuerpo se marche una parte de mí se quedará aquí siempre. Gracias por tanto, por hacer de este sueño algo eterno. Me voy siendo quién soy porque aquí me enseñaron a serlo. Pero no antes sin dejar una conclusión a la que llegué en Manchester: 'Cuando todo parece decepción siempre hay algo dentro de mí que acaba convirtiéndolo en enseñanza'. Quizás la respuesta a la pregunta que tanto nos han repetido a los jugadores a lo largo de nuestro camino; 'qué es para ti el Athletic'. Pues para mí el Athletic no es solo un nombre. No es solo un club de fútbol, es la punta de un iceberg inmenso, donde lo más grande es justo lo que no se ve. Debajo de esa palabra que brilla vive la lealtad de un pueblo, la fidelidad que no negocia, el compañerismo que va contigo, está el ponerse siempre al servicio del grupo, caminar juntos codo con codo sin ruido. Para muchos es fútbol pero para mí es familia, es amistad que se celebra, es educación que no nos enseñan en una pizarra sino en el ejemplo, en el respeto, en dar antes que pedir, en callar cuando toca, en luchar hasta el último suspiro y seguir.

Por eso cuando pienso en mis hijos no quiero que aprendan a amar un club, quiero que aprendan a vivir como se vive en el Athletic. No con la única mirada puesta en la victoria sino en la forma de recorrer la historia. No quiero solo enseñarles un escudo, sino un modo de estar en el mundo. Que sepan que ser del Athletic no es una camiseta y una bandera al viento; es ser fiel, justo y honesto aunque nadie te esté viendo. Así que gracias Athletic, gracias afición. Seguid soñando en los buenos y malos momentos. ¡Aupa Athletic!

