El niño athleticzale infiltrado en la grada madridista de San Mamés

El pequeño tuvo que hacerse pasar por aficionado blanco, camiseta de Mbappé incluida, para conseguir una entrada a través de una peña del Real Madrid

A. Mateos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:23

Comenta

El fútbol siempre deja historias curiosas y anoche 'El Chiringuito' desveló el martirio que sufrió un niño athleticzale el pasado miércoles en San Mamés. El pequeño quería entrar al campo porque nunca había visto un partido de su Athletic en directo, pero a cambio de la entrada debía hacerse pasar por aficionado del Real Madrid. Él cumplió.

Cuando el periodista del programa de Josep Pedrerol le preguntó en la explanada al niño si era del Athletic, este comenzó a titubear. «Eh...», dudó quedándose en blanco mientras miraba a su padre, que estaba a unos metros a su derecha. «Ahora mismo no estoy en condiciones de decirlo más o menos».

El reportero no daba crédito... y el pequeño se explicó. «Me han hecho de la peña del Real Madrid y tengo que decir que soy del Madrid porque si no, no me daban las entradas». La situación empezó a volverse un poco cómica y alrededor del niño empezaron a concentrarse varios madridistas más, probablemente familiares o acompañantes.

Él explicó que su padre «es del Madrid» y que «me lo pega un poco». De hecho, el niño acudió al campo con la camiseta del jugador blanco que más le gusta, Mbappé. La mostró a la cámara pero aclaró que no llevaba la del Athletic porque «si no las entradas, adiós». El periodista, ya entre risas, empatizaba con el pequeño. «Pobrecillo», le dijo mientras este le contaba que «quería ponerme por debajo la camiseta del Athletic pero no se puede».

Las risas se extendieron en el plató y el niño aprovechó para darle las gracias a la peña madridista por las entradas. Otros aficionados blancos, curiosos de lo que estaba ocurriendo junto al estadio, se acercaron al niño antes de acceder al estadio. Uno de ellos se deshizo en elogios hacia el crío. «Tiene mérito el chaval», decía. «Te vamos a acoger como de la familia. Las aficiones se tienen que llevar bien, el fútbol se trata de eso», le prometió.

Antes de entrar al estadio, el niño se despidió de todos con un «aupa Athletic», por si alguno todavía tenía dudas de los colores de su corazón.

