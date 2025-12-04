El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

AlyKall, en la imagen compartida por Osasuna tras su renovación. Osasuna

Osasuna renueva con un blindaje millonario al canterano que quería el Athletic

El club navarro prorroga el contrato del joven extremo Alykall, de 17 años, que acababa en verano

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:40

Osasuna ha movido ficha con rotundidad para asegurarse el futuro de una de sus mayores promesas ante los movimientos del Athletic por llevarse a uno ... de sus jugadores más prometedores. El club rojillo ha anunciado la renovación del joven extremo Alykall Doumbia (Bamalo, Mali, 17 años) hasta el 30 de junio de 2029.

