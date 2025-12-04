Osasuna renueva con un blindaje millonario al canterano que quería el Athletic

Osasuna ha movido ficha con rotundidad para asegurarse el futuro de una de sus mayores promesas ante los movimientos del Athletic por llevarse a uno ... de sus jugadores más prometedores. El club rojillo ha anunciado la renovación del joven extremo Alykall Doumbia (Bamalo, Mali, 17 años) hasta el 30 de junio de 2029.

El chico acababa contrato en junio y lo amplía por tres temporadas más. Además, Osasuna se reserva la opción de prolongarlo dos años adicionales, hasta 2031. La operación llega en medio del creciente interés del Athletic por hacerse con sus servicios.

El nuevo contrato de Alykall, una de las perlas de la cantera navarra, incluye una cláusula de rescisión de 20 millones, que se elevará hasta 40 millones si el jugador llega al primer equipo.

Se trata de un blindaje potente para espantar al Athletic. Valga como referencia el de Jesús Areso, fichado este verano. Era jugador del primer equipo de Osasuna, lo que no es Alykall, y estaba sujeto con los 12 millones pagados por los rojiblancos.

Alykall Doumbia llegó a Navarra con solo un año de edad y ha crecido futbolísticamente en el Burladés, Txantrea (convenido del Athletic) y, desde hace cinco temporadas, en Tajonar.

Este curso dio el salto al Subiza —segundo filial rojillo— y rápidamente entró en la dinámica del Osasuna Promesas, con el que ya ha disputado tres partidos en Primera Federación. Además, fue convocado para el duelo de esta semana de Copa ante el Ebro, un mensaje claro del club sobre su apuesta por él.

La renovación llega tras semanas de tensión después de que se revelara el interés del Athletic por el joven extremo. El club bilbaíno seguía de cerca su evolución tras sus seis goles en categoría juvenil y su rápida escalada hacia el filial y su cercanía al primer equipo.

Hace unas semanas el extremo rompió con sus anteriores agentes, Félix Tainta y Juan Oyaga, que tienen en su empresa a varios jugadores del Athletic y que han traído en los últimos tiempos a Lezama a futbolistas como Robert Navarro, Gorosabel y Oyono. Este movimiento fue interpretado en la entidad navarra como un paso en la buena dirección del jugador para continuar allí, como así será.