Estos son los posibles rivales del Athletic para el estreno en Copa

La segunda ronda de la Copa del Rey llegó a su fin la pasada medianoche y ya se conocen los 32 equipos que entrarán en ... el bombo para la primera eliminatoria en la que participará el Athletic, exento por segundo año consecutivo hasta los dieciseisavos por su participación en la Supercopa. Los partidos se disputarán en medio de las dos últimas jornadas ligueras del año. Los rojiblancos visitarán en Liga al Celta el domingo 14 de diciembre y recibirán al Espanyol el lunes 22, mientras que los duelos del torneo del k.o. tendrán lugar entre el 16 y el 18, quedando descartado el martes por la próximidad de la salida al conjunto gallego. Lo más lógico es que sea el jueves.

Como de costumbre, el Athletic se medirá a un equipo modesto del fútbol español a domicilio y a partido único. No hay encuentro de vuelta hasta semifinales. A diferencia de la Coupe de France, torneo en el que colosos como PSG y Olympique de Marsella pueden medirse en la primera ronda al tiempo que se enfrentan dos equipos aficionados de territorios de ultramar; o la FA Cup, la competición más antigua del mundo en el que no hay restricciones para los equipos de Premier, la Copa del Rey sí que mantiene una serie de condicionantes a pesar de la renovación del formato de los últimos años.

Condicionantes

El sorteo no se celebrará hasta el martes a la una del mediodía. Los cuatro equipos de la Supercopa -Athletic, Real Madrid, Barcelona y Atlético- están separados en un bombo porque sus rivales serán los primeros en salir. Uno de ellos será el único equipo de Segunda Federación que queda en pie: el Atlético Baleares, que eliminó al Espanyol. Y otro será el Ourense, verdugo de Oviedo y Girona y perteneciente a Primera RFEF, pero gozará de esta condición como ganador de la Copa Federación. Si la bola del Athletic sigue sin salir, el rival saldrá de los cuatro equipos restantes de la categoría de bronce: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina y Murcia.

Las fechas de la Copa Dieciseisavos 16, 17 y 18 de diciembre.

Octavos. 14 de enero.

Cuartos. 4 de febrero.

Semifinales. 11 de debrero y 4 de marzo.

Final. Estadio de La Cartuja, hasta 2028. Asignado para el 25 de abril, la Federación valora un cambio al coincidir con la Feria de Abril de Sevilla y el Gran Premio de MotoGP de Jerez.

Los dos clubes de Primera RFEF que no reciban a uno de Supercopa se podrán medir a cualquiera de los otros trece de la máxima división. Son Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta. Los once restantes entrarán en un bombo con los nueve que sobreviven de Segunda: Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos y Granada. Habrá un duelo entre equipos de Primera y jugará de local el primero que salga. Es decir, menos los cuatro de la Supercopa cualquier equipo de Primera puede medirse a uno de Primera Federación, Segunda o de su propia categoría.

Los 32 equipos de la tercera ronda de Copa

Primera (17): Athletic, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Segunda (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos y Granada.

Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense. El Ourense recibirá a un equipo de la Supercopa como ganador de la Copa Federación.

Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.