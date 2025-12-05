El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
Los jugadores del Athletic reciben la Copa tras la final de La Cartuja ante el Mallorca en 2024. Ignacio Pérez

Estos son los posibles rivales del Athletic para el estreno en Copa

Los dieciseisavos de final se celebrarán el 16, 17 y 18 de diciembre; los rojiblancos visitarán en Liga al Celta el domingo 14 y recibirán al Espanyol el lunes 22

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:15

Comenta

La segunda ronda de la Copa del Rey llegó a su fin la pasada medianoche y ya se conocen los 32 equipos que entrarán en ... el bombo para la primera eliminatoria en la que participará el Athletic, exento por segundo año consecutivo hasta los dieciseisavos por su participación en la Supercopa. Los partidos se disputarán en medio de las dos últimas jornadas ligueras del año. Los rojiblancos visitarán en Liga al Celta el domingo 14 de diciembre y recibirán al Espanyol el lunes 22, mientras que los duelos del torneo del k.o. tendrán lugar entre el 16 y el 18, quedando descartado el martes por la próximidad de la salida al conjunto gallego. Lo más lógico es que sea el jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  10. 10

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estos son los posibles rivales del Athletic para el estreno en Copa

Estos son los posibles rivales del Athletic para el estreno en Copa