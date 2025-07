Muniain visita a sus excompañeros en Lezama antes de su debut en el banquillo del Derio

Gabriel Cuesta Viernes, 18 de julio 2025, 11:34 Comenta Compartir

Lezama ha recibido la visita de un viejo conocido. Iker Muniain se dejaba ver en la mañana de este viernes por el campo de entrenamiento para apoyar a la plantilla del Athletic en su preparación para una temporada en la que regresa a la Champions. El extremo de la Txantrea acaba de colgar las botas en San Lorenzo para pasarse al banquillo, concretamente al del Derio de Tercera Federación. Y ha querido empaparse de la filosofía de Valverde para dirigir a sus excompañeros.

Sobre el césped, Valverde y Muniain han charlado de forma sonriente. Precisamente, al preparador de Viandar de la Vera le preguntaron este jueves en su primera rueda de prensa de la temporada qué consejos le daría al navarro para su debut en los banquillos. «La competencia viene fuerte. No, no, ningún consejo, todo lo contrario. Que me los dé él a mí», respondía con una sonrisa pícara Txingurri.

Ya más serio, abordó de forma un tanto genérica la cuestión. «Parece que sabes algo, pero lo único que tienes es experiencia de lo que te ha ido pasando durante el tiempo. La experiencia la tiene que coger él, que es lo que le puede faltar, pero lo tiene que ir descubriendo. Además, lo hará bien, seguro», vaticinó.

A sus 32 años, Muniain dio por terminada su aventura argentina tan solo un año después de llegar a San Lorenzo de Almagro, el destino elegido tras toda una carrera en el Athletic. Una semana después de confirmar su retirada, el excapitán rojiblanco desvelaba que entrenará este año al Derio de Tercera Federación. «Hace tiempo que decidí que este es el siguiente paso que quería dar. Es el momento de darlo y comenzar este camino tan ilusionante», reconocía al dar la noticia.