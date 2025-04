De Marcos, el capitán de Europa

Julen Ensunza Viernes, 18 de abril 2025, 08:12 | Actualizado 08:21h. Comenta Compartir

«Solo me queda un sueño por cumplir y, aunque sé que es difícil, si hay algún equipo que puede conseguirlo sois vosotros». Con esas ... palabras cerró Óscar de Marcos en febrero pasado la charla en la que comunicó a sus compañeros que había decidido colgar las botas a final de temporada después de 16 campañas en el Athletic. No especificó a qué se refería, pero no hizo falta. A buen entendedor pocas palabras bastan.

