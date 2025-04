Valverde ya piensa en el United: «Es un equipo de Champions»

Ernesto Valverde se sentó en la sala de Prensa con el Lyon como rival en semifinales, pero según avanzaba la conferencia el Manchester United dio ... la vuelta a la prórroga y se convirtió en el último escollo del Athletic para la final de San Mamés. «Va a ser complicado. Es un equipo acostumbrado a jugar en Champions y que tal y como va la Liga tiene Europa como vía de acceso a la Liga de Campeones porque es un equipo de Champions de siempre», indicó el entrenador rojiblanco.

El técnico lamentó que tenga que cambiar la dinámica de las eliminatorias jugadas hasta ahora. «Las dos anteriores las hemos acabado en San Mamés y esta vez lo haremos fuera. Van a ser dos partidos muy complicados», advirtió.

El entrenador tenía motivos para estar satisfecho. «Las victorias a los entrenadores nos relajan. Con el tiempo ves la trascendencia que tiene. La grandeza del fútbol es que puedes conseguir que mucha gente este feliz con cosas como un gol. Esa trascendencia la ves cuando va pasando el tiempo», indicó. Y sentenció: «Hemos pasado merecidamente. Hemos ganado a un rival de calidad en una competición en la que no es fácil ganar. Nos la queríamos jugar en una semifinal y lo vamos a hacer».

Nico Williams habló también de ese duelo ante el United. «Todo niño quiere jugar en Old Trafford. No hay favorito en la eliminatoria. No hay que menospreciarlos porque no vayan arriba en la Liga. Son un gran equipo», dijo el extremo rojiblanco.

Euforia en la plantilla

El vestuario estaba encantado. «Este triunfo es de San Mamés», sentenció Nico. «Estoy viviendo un momento muy dulce y quiero seguir con esta racha para ayudar al equipo, que está extraordinario», declaró. «A ver si llegamos a esa final que es en casa», se esperanzó.

Lleva once dianas, cinco de ellas en la Liga Europa. «El Rangers es un gran equipo que nos puso las cosas muy difíciles en la ida y la vuelta. Hemos remado junto a toda la afición, que es nuestra fuerza y estamos muy contentos por ese pase a semifinales».

Álex Berenguer estaba encantado. «Es algo muy bonito llegar a semifinales, pero hay que seguir. Este año estamos haciendo las cosas a un nivel top. Hay partidos en los que no salen las cosas, pero en los importantes sí nos salen. Nos ha costado romper un poco el partido y a base de pico y pala lo hemos conseguido».

Óscar De Marcos tiene cerca despedirse del Athletic con una final europea. Tras superar el control antidopaje, el alavés destacó que «hasta que no hemos logrado el primer gol no hemos tenido tranquilidad en los metros finales». «Dije que puestos a soñar tras ganar la Copa y con la inercia tan buena que traemos ¿por qué no? Ojalá consigamos pasar y volvamos a jugar este torneo en Bilbao. Esta afición supone un empuje muy grande. Sólo animan y eso hace que el equipo vaya y vaya. Nos quedan partidos muy importantes».