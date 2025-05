Maldini se rinde al pequeño athleticzale Pedro, la enciclopedia del fútbol: «Un hijo como él...»

Gabriel Cuesta Lunes, 12 de mayo 2025, 22:51 Comenta Compartir

Pedro es un pequeño athleticzale que se ha consagrado como una enciclopedia del fútbol. Sorprendió a un reportero de 'El día después' en la explanada de San Mamés con sus extensos conocimientos sobre el balompié. Daba igual la época. En su cabeza caben todo tipo de datos, una memoria prodigiosa por la que se han declarado admiradores los jugadores del Athletic, a los que ha conocido recientemente. Y ahora también a Julio Maldonado, 'Maldini'. Otro Sapientín del deporte rey, que reconoce no haber visto nada igual a lo de este niño.

El caso es que Movistar invitó a su plató al pequeño Pedro, que preparó algunos vídeos para demostrar sus conocimientos. El primero, del Athletic. Cómo no, por algo llevaba la rojiblanca puesta. El gol de Aduriz al Napoles en la última clasificatoria para la Champions que ha disputado el club rojiblanco. Y en la que consiguió el pase a la fase de grupos. «Qué jugador, Aduriz», elogiaba Maldini.

También mostró la final del 86 en la que el meta Duckadam brindó la Champions al Steaua de Bucarest al detener todos los penaltis al Barça y algunas jugadas del británico Stanley Matthews, que «en el 56 fue el primer balón de oro y más veterano en ganarlo con 41 años», matizó el pequeño.

Noemí de Miguel, Carlos Martínez y Álvaro Benito no daban crédido. «¿Cuándo te da por ver a Matthews?». A cambio, Maldini le enseño imágenes del Ajax de Cruyff. «Ganó tres Champions seguidas», apuntaló el joven de forma correcta. Solo falló en que la segunda fue ante el Inter y no el Brujas. «Esto no está preparado», defendió el periodista. «Tenemos que quedar. Si hubiese tenido un hijo como él... Tengo dos hijas».