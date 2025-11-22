El mal momento de Areso: tercera suplencia seguida en Liga El lateral derecho fichado de Osasuna por 12 millones ha perdido su condición de titular

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Barcelona Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:39 Comenta Compartir

Jesús Areso, el fichaje más caro del Athletic esta temporada, vive un delicado momento. Por tercer partido consecutivo en Liga se queda en el banquillo, todo un signo de que su rol en el equipo ha cambiado. Es evidente que el lateral derecho, por el que se pagaron los 12 millones de su cláusula de rescisión al Osasuna, ha perdido su condición de titular.

Como ya sucedió ante la Real Sociedad y el Oviedo, ante el Barça Areso se queda en el banquillo. En estos dos partidos apenas contó con siete minutos, en Anoeta. Una vez más, el puesto de lateral derecho es para Gorosabel, fichado hace dos años desde el Alavés sin traspaso.

Areso llegó como el relevo ideal para Oscar de Marcos y como uno de los jugadores llamados a marcar diferencias por su proyección ofensiva. Hasta ahora es el octavo jugador en minutos con 844, aunque hoy perderá puestos y lleva una asistencia de gol, ante el Mallorca.

Sin embargo, el navarro ve cómo Gorosabel se consolida gracias a su solidez defensiva y regularidad. A Areso le queda el consuelo de entrar en la rotación de la Liga de Campeones, torneo en el que probablemente jugará el martes en Praga.