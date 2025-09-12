Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao

El regreso de la Champions a San Mamés promete emociones fuertes. El próximo martes (18.45), el Athletic recibirá al Arsenal en un partido que ... se presenta vibrante, pero también condicionado por las ausencias de peso que arrastran ambos equipos. Los de Mikel Arteta viajarán a Bilbao sin tres de sus figuras más determinantes, lo que abre un escenario distinto en un estreno continental que ya se prevé exigente.

Bukayo Saka, uno de los intocables en la banda derecha, no estará en La Catedral. El joven inglés sufrió una lesión muscular en el isquiotibial a finales de agosto y s baja se prolongará varias semanas. En defensa, William Saliba tampoco podrá vestirse de corto; un esguince de tobillo le apartará de la competición después de haber intentado jugar contra el Liverpool y verse obligado a abandonar el campo a los cinco minutos. Y en la medular, Kai Havertz se suma a la lista de damnificados, con una lesión de rodilla que le mantendrá fuera hasta noviembre. Tres nombres propios que son, a la vez, tres pilares en el esquema de Arteta.

Las noticias algo más positivas para los de Londres llegan con Ben White y Christian Nørgaard, que han vuelto a entrenar con el grupo y podrían estar disponibles. Aun así, el técnico donostiarra tendrá que ajustar su pizarra. Sin Saka ni Havertz, pierde desequilibrio y llegada desde segunda línea, mientras que la ausencia de Saliba resta solidez a un eje defensivo que tendrá que reinventarse en un estadio que siempre exige intensidad a este tipo de equipos.

Bajas en ambos bandos

Enfrente estará un Athletic que tampoco llega indemne. Ernesto Valverde no podrá contar con Nico Williams, lesionado con la selección española, ni con Beñat Prados, que sufre un problema en la rodilla. La incertidumbre sobre el eje defensivo, por la no inscripción inicial de Aymeric Laporte en la lista de la Champions (a pesar de que finalmente será jugador rojiblanco), deja al equipo con pocos efectivos para la máxima competición continental, al menos por el momento.

San Mamés jugará su papel. El coliseo rojiblanco vivirá un ambiente grande, de esos que empujan y condicionan, en la que será la noche del regreso de la Liga de Campeones a la capital vizcaína. El Athletic deberá confiar en el empuje de su afición para equilibrar las fuerzas ante un Arsenal poderoso, pero tocado. Arteta cuenta con una plantilla de nivel y fichajes de relumbrón, pero sus bajas convierten este estreno en un reto mayor del esperado.