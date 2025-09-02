El juicio por los insultos racistas de un aficionado del Espanyol a Iñaki Williams comienza el miércoles El futbolista del Athletic declarará por videoconferencia en la vista por los gritos producidos en el partido de enero de 2020

El aficionado acusado de proferir insultos racistas a Iñaki Williams en el campo del Espanyol se sentará este miércoles en el banquillo más de cinco años y medio después de que se celebrase el partido en cuestión. La Audiencia de Barcelona acogerá ese día la vista por los gritos que el enjuiciado pronunció contra el extremo del Athletic en el duelo liguero de enero de 2020. La Fiscalía pide una pena de dos años de prisión, además de otros cinco más de prohibición para acudir a estadios de fútbol en cualquier categoría, así como una multa de 5.400 euros por un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.00 horas del 25 de enero de 2020, cuando se disputaba el choque de Primera División en el RCDE Stadium. En el momento en el que Iñaki Williams fue sustituido del terreno de juego, sobre las 14.26 horas, recibió abucheos en forma de cánticos por parte de un grupo de espectadores, entre los que se encontraba el acusado.

El grupo de espectadores simuló gestos y sonidos de primates, un hecho que la Fiscalía dice que es «público y notorio» que se ha repetido por parte de grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra. Lo hicieron, según el Ministerio Público, «obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador», profiriendo gritos racistas y escenificando gestos de menosprecio hacia su persona, unos hechos que le generaron sentimientos de frustración, vergüenza y humillación en Williams.

Declaración

En el momento de estos hechos en el campo había más de 27.000 asistentes y la audiencia televisiva se estima en un mínimo de 209.512 telespectadores, además de una cifra «indeterminada pero masiva» de oyentes que pudieron escucharlo en diversas radios que retransmitieron el encuentro deportivo.

Los hechos tuvieron «un gran impacto y repercusión» en las redes sociales, por lo que la Fiscalía entiende que se trata de un delito contra el ejercicio del Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en su modalidad de lesión contra la dignidad de las personas por motivos racistas y en concurso de normas con un delito contra la integridad moral.

En el juicio, que está previsto que termine el jueves, se escuchará, además de al acusado y a los mossos que se encargaron de la investigación, la declaración de Williams por videoconferencia.