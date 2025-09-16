La inesperada amistad de Ivalin y Víctor, un joven búlgaro fan del Arsenal y un soriano hincha del Athletic Ambos se han conocido aparcando el coche en Bolueta y no se han separado

Ivalin es un joven búlgaro que lleva 23 años en España. Ha trabajado entre fogones y ahora es profesor de cocina en San Sebastián, donde lleva casi una década. Es un «apasionado» del Arsenal. «Fue por mi abuelo», explica este chico que se «enamoró» del juego del equipo inglés por Cesc Fábregas.

Además, ahora tiene una vinculación especial con Mikel Arteta y Zubimendi, ambos guipuzcoanos y que militaron en la Real Sociedad. «Conozco al padre de Mikel, se pasa por el restaurante, siempre le digo que quiero conocer a su hijo, pero no he tenido suerte», dice en Sabino Arana, donde cuenta su historia. «Quiero expresarle mi gratitud», asegura.

Este joven ha venido en coche desde la capital guipuzcoana. Lo ha aparcado en Bolueta y allí se ha encontrado con Víctor, que ha viajado desde Soria también «solo para ver el partido», en su caso porque es hincha acérrimo del Athletic.

Ivalin no sabía cómo se llegaba a San Mamés y Víctor le ha guiado. Han congeniado bien y se han ido juntos. Las horas previas al encuentro las aprovechan para ver el ambiente. A Víctor le inculcó el sentimiento Athletic su padre desde pequeño. «Es que vivió en Bilbao», aclara. Antes, de hecho, no ha dudado en acudir a Lezama y ver la Youth League.

Ivalin también guarda «simpatía» por el Athletic. «Tengo muchos amigos aquí y he visto muchos partidos». «El año pasado el robo contra el Manchester United fue tremendo», afirma. Eso sí, está noche va con el Arsenal. «Si pierde estoy jodido».