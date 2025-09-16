El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Berenguer en punta y cuatro novedades: Navarro, Adama, Vesga y Gorosabel
Bruno Vergara

La inesperada amistad de Ivalin y Víctor, un joven búlgaro fan del Arsenal y un soriano hincha del Athletic

Ambos se han conocido aparcando el coche en Bolueta y no se han separado

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:20

Ivalin es un joven búlgaro que lleva 23 años en España. Ha trabajado entre fogones y ahora es profesor de cocina en San Sebastián, donde lleva casi una década. Es un «apasionado» del Arsenal. «Fue por mi abuelo», explica este chico que se «enamoró» del juego del equipo inglés por Cesc Fábregas.

Noticias relacionadas

Clemente, el gaditano que se enamoró de la filosofía del Athletic: «Es un equipo único, ojalá fueran todos así»

Clemente, el gaditano que se enamoró de la filosofía del Athletic: «Es un equipo único, ojalá fueran todos así»

Los tres jóvenes murcianos que han sucumbido a los encantos del Athletic: «Nos hemos comprado la camiseta»

Los tres jóvenes murcianos que han sucumbido a los encantos del Athletic: «Nos hemos comprado la camiseta»

Las mejores imágenes de la previa del Athletic-Arsenal

Las mejores imágenes de la previa del Athletic-Arsenal

Además, ahora tiene una vinculación especial con Mikel Arteta y Zubimendi, ambos guipuzcoanos y que militaron en la Real Sociedad. «Conozco al padre de Mikel, se pasa por el restaurante, siempre le digo que quiero conocer a su hijo, pero no he tenido suerte», dice en Sabino Arana, donde cuenta su historia. «Quiero expresarle mi gratitud», asegura.

Este joven ha venido en coche desde la capital guipuzcoana. Lo ha aparcado en Bolueta y allí se ha encontrado con Víctor, que ha viajado desde Soria también «solo para ver el partido», en su caso porque es hincha acérrimo del Athletic.

Ivalin no sabía cómo se llegaba a San Mamés y Víctor le ha guiado. Han congeniado bien y se han ido juntos. Las horas previas al encuentro las aprovechan para ver el ambiente. A Víctor le inculcó el sentimiento Athletic su padre desde pequeño. «Es que vivió en Bilbao», aclara. Antes, de hecho, no ha dudado en acudir a Lezama y ver la Youth League.

Ivalin también guarda «simpatía» por el Athletic. «Tengo muchos amigos aquí y he visto muchos partidos». «El año pasado el robo contra el Manchester United fue tremendo», afirma. Eso sí, está noche va con el Arsenal. «Si pierde estoy jodido».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  2. 2 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  3. 3 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  7. 7

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La inesperada amistad de Ivalin y Víctor, un joven búlgaro fan del Arsenal y un soriano hincha del Athletic

La inesperada amistad de Ivalin y Víctor, un joven búlgaro fan del Arsenal y un soriano hincha del Athletic