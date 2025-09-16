El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bruno Vergara

Los tres jóvenes murcianos que han sucumbido a los encantos del Athletic: «Nos hemos comprado la camiseta»

Lucas, Luis y Miguel, que residen en Cartagena, aprovecharon un viaje a Asturias para visitar Bilbao y acudir al partido ante el Arsenal

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:49

El primer partido de la Champions para el Athletic está llenando Bilbao de un gran ambiente. Cerca de 3.000 hinchas del Arsenal disfrutan de la ciudad y viven con intensidad las horas previas a la gran cita en San Mamés, sobre todo se han dejado ver por el Casco Viejo. Mientras, los aficionados del Athletic empiezan a poblar 'Pozas' y San Mamés, las zonas habituales del poteo rojiblanco antes de los partidos. Pero también hay quienes, sin ser ni de Bilbao ni del Athletic, sucumben al ambiente que se genera en la ciudad con motivo de las grandes citas.

La Champions es una de ellas y Lucas, Luis y Miguel lo sabían. En la villa se nota algo diferente. Son tres jóvenes murcianos, naturales de Cartagena, que están viviendo la previa del Athletic-Arsenal como lugareños, como auténticos athleticzales. Tenían un viaje por Asturias en estas fechas y aprovechando el partido de Champions se han acercado al botxo. «Es un viaje exprés, ver la ciudad, el ambiente, partido y vuelta», explican.

Esta mañana han tomado algo por Pozas. Está viviendo de primera mano el ambiente previo a los partidos y los tres no han dudado en comprarse una camiseta del Athletic cada uno. «Nos cambiamos ahora en el coche y comemos unos pintxos», han contado. A los tres les entusiasma el fútbol, pero son hinchas del Cartagena, un equipo que ha bajado de Segunda a Primera RFEF. Lucas muestra con orgullo su carnet de abonado. «Nada de Madrid, ni Barcelona, del Cartagena», dicen.

