Clemente, el gaditano que se enamoró de la filosofía del Athletic: «Es un equipo único, ojalá fueran todos así»
Clemente, el gaditano que se enamoró de la filosofía del Athletic: «Es un equipo único, ojalá fueran todos así»

Este acérrimo hincha del Athletic ha viajado desde Sanlúcar de Barrameda para ver por primera vez un partido de Champions

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:22

Clemente Caballero ha sentido pasión por el Athletic toda su vida. Es de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, pero siempre ha estado conectado al equipo de sus amores. Le viene de familia. A los cuatro años empezó a seguir todos los partidos con su padre. «Mi ídolo era Iribar, ¡y el único que se llamaba como yo en los cromos era Clemente!», recuerda este martes mientras toma el aperitivo en la Plaza Nueva. «Me enamoré de su filosofía. Es un equipo único, ojalá fueran todos así», asevera.

Clemente ha fundado la peña Sanlúcar de Barrameda, de la que forman parte 32 aficionados. Ahora que está jubilado y ha aprovechado para desplazarse al botxo y disfrutar del primer partido de la Champions ante el Arsenal.

Los nervios están a flor de piel. Será la primera vez que acuda a un partido de esta envergadura. Nunca antes había visto un partido de Champions: «He visto aquí partidos de liga, de copa, de la Europa League, de la antigua UEFA… pero me faltaba la Champions. Es una gozada venir aquí a Bilbao. Esto es el paraíso, yo no sé si lo valoráis los de aquí», lanza.

