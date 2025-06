Iker Muniain abandonará San Lorenzo y se abre la puerta a una posible retirada

Juanma Mallo Miércoles, 18 de junio 2025, 19:22 Comenta Compartir

Iker Muniain no continuará en San Lorenzo de Almagro, el equipo al que se unió en septiembre de 2024, meses después de abandonar el Athletic, el club que lleva en su corazón. En Buenos Aires ha disfrutado del fútbol y se ha ganado un hueco entre la afición de un equipo que, salvo sorpresa, no le verá jugar más con su camiseta. El navarro, que se ha convertido en capitán de San Lorenzo, no cumplirá con su contrato que se prolonga hasta diciembre de 2025 por razones personales: echa de menos a sus hijos.

El sueño argentino de Muniain toca a su fin. ¿Qué ocurrirá ahora? Lo primero continuará en Bilbao, donde ya está, como se ha podido comprobar en la AC Cup y en los vídeos difundidos por el Athletic. ¿Luego? En Argentina hablan de una posible retirada del fútbol a los 32 años.

En el torneo Apertura, competición que ahora mismo se está disputando en el campeonato sudamericano, Muniain ha sido titular en el 31% de la ocasiones, y ha acumulado el 35% de los minutos. Además, ha participado en el 7% de los goles. Ha anotado una diana.

Ahora se marcha. Y parece complicado que continúa en el césped. Todo apunta a que dejará el fútbol para estar más cerca de sus dos hijos; Iker, el mayor, sigue sus pasos y ya ha defendido la camiseta del Athletic.