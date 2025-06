La Fiscalía pide que Valverde vuelva a declarar como testigo por el 'caso Negreira'

La Fiscalía Anticorrupción vuelve a pedir que Ernesto Valverde preste declaración como testigo por el 'caso Negreira'. Lo solicita de nuevo al juzgado que instruye ... la causa abierta para investigar los pagos millonarios del Barça a quien fuera el número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. La petición del Ministerio Público busca indagar en el mismo aspecto por el que el técnico ya declaró hace justo un año: explicar si recibió informes sobre los árbitros de los partidos elaborados por el hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante su etapa en el banquillo del Camp Nou y si, en caso de ser así, tuvieron una «eficacia real en el planteamiento de los partidos», según adelanta El Mundo. Algo que ya negó en su anterior declaración.

Por el mismo motivo se ha pedido que declare Luis Enrique Martínez. También pide la Fiscalía que declare como testigo el actual presidente, Joan Laporta. Con estos tres testimonios, se busca que aclaren el «motivo de los pagos» librados por el Barça a las «sociedades instrumentales» del histórico número dos de los árbitros españoles.

Hace justo un año Valverde explicó como testigo que nunca recibió informes arbitrales cuando era entrenador del Barcelona. La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona comenzó hace dos años, cuando la Agencia Tributaria dio a conocer abonos millonarios a Negreira por asesoramientos arbitrales entre 2001 y 2018. La Guardia Civil es rotunda en su informe final al juez Joaquín Aguirre, que investiga los supuestos pago para ser favorecido en los partidos. Según los investigadores, «no ha quedado acreditado» que los 7,5 millones de euros desembolsados «tuvieran como finalidad la realización de unos supuestos asesoramientos en material arbitral». El instituto armado da a entender que fueron pagos a cambio de favores arbitrales, aunque no lo afirma de manera tajante.

En esas conclusiones de la Guardia Civil aparecen las declaraciones de Valverde. El entrenador del Athletic manifestó que conoce a Negreira de haberle arbitrado en su etapa de jugador y que no tiene ninguna relación personal con él. También que «no tenía conocimiento de la existencia de los informes, no recuerda que se le ofrecieran o los pusieran a su disposición y en todo caso no le harían falta, ya que como profesional conoce a los árbitros y ese tipo de informes no los necesita para preparar los partidos».

Prórroga

El 'caso Negreira' salió a la luz en febrero de 2023. La causa abierta investiga los pagos, entre 2001 a 2018 de más de 7.5 millones de euros efectuados por el FC Barcelona al entonces vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, a través de varias sociedades en las que también figuraba su hijo, Javier Enríquez, igualmente imputado. Unos movimientos financieros que se produjeron a través de cuatro presidentes distintos en el club azulgrana.

La instrucción se prorrogó de nuevo por seis meses este pasado 1 de marzo a decisión de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, tras el informe de la Guardia Civil que recoge el testimonio de Valverde y otros ex directivos y empleados del club. Las conclusiones señalaban que los pagos fueron por «asesorías arbitrales que no han sido halladas... que Negreira ejercía funciones relevantes en el seno del CTA, como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos o revisar las puntuaciones de las clasificaciones, una persona relevante a nivel Nacional»