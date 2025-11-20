El portero del Valencia que se había quejado por la titularidad de Agirrezabala será multado Dimitrievski había denunciado en su país que el meta cedido por el Athletic tenía una cláusula por la que «debería jugar el 30% de los partidos»

Stole Dimitrievski, segundo portero del Valencia por detrás de Julen Agirrezalaba, tiró la bomba en la concentración con la selección de Macedonia. «Esta temporada llegó un segundo portero con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado, significa que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendrá que pagar penalizaciones», afirmó el guardameta. Vamos, que el suplente de Carlos Corberán daba a entender que el futbolista cedido por el Athletic jugaba por decreto. Esas palabras causaron un inmenso revuelo en Mestalla, hasta el punto que el guardameta internacional con su país ha tenido que pedir perdón. También el técnico ché ha tenido que atendar a preguntas sobre esta incómoda situación creada por el exjugador del Rayo y Cádiz, entre otros equipos.

«He hablado con Dimitrievski individualmente, y luego hemos mantenido una conversación con todo el vestuario. El jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas porque como dije, nadie juega ni deja de jugar por contrato. Lo dije en su día. En el Valencia nadie juega por contrato. Él es consciente, ha pedido disculpas al vestuario, ha pedido disculpas al staff. Yo me rijo por el régimen interno y va a tener la sanción económica propia, y con las disculpas voy a dar por zanjada la situación de Dimitrievski», ha señalado el preparador en la previa del duelo entre el Levante y el Valencia.

De momento, el futbolista de Renteria ha jugado 12 encuentros, por un solo del macedonio. Eso sí, datos como el valor de mercado, respaldan la decisión del entrenador del Valencia. El guipuzcoano, uno de los héroes de la Copa del Athletic, presenta 15 millones de euros, mientras que Dimitrievski tan solo 2,5 milllones de euros.

Además, en aquella conversación, Dimitrievski confiesa haber vivido situaciones difíciles de creer en los últimos meses en el club. Por ejemplo, el año pasado. El guardameta del Valencia llevaba nueve partidos disputados y si sumaba un décimo hubiese cobrado un bonus de 300.000 euros. Era la última jornada y, a pesar de que el Valencia no se jugaba nada, el técnico Corberán decidió optar por Mamardashvili en vez de por Dimitrievski.

