El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»

El Athletic logró que el canterano jugara por contrato un mínimo de partidos esta temporada

A. Mateos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

El fichaje de Julen Agirrezabala (Rentería, 2000) por el Valencia no ha sentado bien a parte del vestuario ché. Concretamente a su compañero Stole Dimitrievski. El Athletic cedió este verano al guardameta al conjunto de Mestalla con una opción de compra no obligatoria a final de temporada, que oscila entre los diez y once millones. En el acuerdo también figuran cláusulas por rendimiento y penalizaciones por no participación. Una de estas determinaría que Julen debe jugar por contrato el 30% de los partidos, según desvela su compañero de vestuario y también guardameta Stole Dimitrievski en una conversación con Lazarov, creador de contenido macedonio.

Dimitrievski está muy enfadado. Ha perdido la titularidad en beneficio de Julen y el club tampoco le dejó marchar en el último mercado de fichajes, según denuncia. Su indignación con el asunto es mayúscula: «Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones».

La dirección, bajo las órdenes del millonario Peter Lim, vetó supuestamente la salida del macedonio. «En verano hubo opciones de haber abandonado el club, pero el Valencia no quería dejarme marchar. Había clubes de las cuatro grandes ligas, Turquía y Arabia interesados. Yo estaba listo y decidido a salir, pero me quedé», asegura.

Dimitrievski confiesa haber vivido situaciones difíciles de creer en los últimos meses en el club. Por ejemplo, el año pasado. El guardameta del Valencia llevaba nueve partidos disputados y si sumaba un décimo hubiese cobrado un bonus de 300.000 euros. Era la última jornada y, a pesar de que el Valencia no se jugaba nada, el técnico Corberán decidió optar por Mamardashvili en vez de por Dimitrievski. Ahora, el futbolista confirma aquella información que vio la luz la temporada pasada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  3. 3

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  4. 4

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  5. 5

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  8. 8 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  9. 9 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  10. 10 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»

La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»