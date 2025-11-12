La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado» El Athletic logró que el canterano jugara por contrato un mínimo de partidos esta temporada

A. Mateos Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:44 | Actualizado 14:44h.

El fichaje de Julen Agirrezabala (Rentería, 2000) por el Valencia no ha sentado bien a parte del vestuario ché. Concretamente a su compañero Stole Dimitrievski. El Athletic cedió este verano al guardameta al conjunto de Mestalla con una opción de compra no obligatoria a final de temporada, que oscila entre los diez y once millones. En el acuerdo también figuran cláusulas por rendimiento y penalizaciones por no participación. Una de estas determinaría que Julen debe jugar por contrato el 30% de los partidos, según desvela su compañero de vestuario y también guardameta Stole Dimitrievski en una conversación con Lazarov, creador de contenido macedonio.

Dimitrievski está muy enfadado. Ha perdido la titularidad en beneficio de Julen y el club tampoco le dejó marchar en el último mercado de fichajes, según denuncia. Su indignación con el asunto es mayúscula: «Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones».

La dirección, bajo las órdenes del millonario Peter Lim, vetó supuestamente la salida del macedonio. «En verano hubo opciones de haber abandonado el club, pero el Valencia no quería dejarme marchar. Había clubes de las cuatro grandes ligas, Turquía y Arabia interesados. Yo estaba listo y decidido a salir, pero me quedé», asegura.

Dimitrievski confiesa haber vivido situaciones difíciles de creer en los últimos meses en el club. Por ejemplo, el año pasado. El guardameta del Valencia llevaba nueve partidos disputados y si sumaba un décimo hubiese cobrado un bonus de 300.000 euros. Era la última jornada y, a pesar de que el Valencia no se jugaba nada, el técnico Corberán decidió optar por Mamardashvili en vez de por Dimitrievski. Ahora, el futbolista confirma aquella información que vio la luz la temporada pasada.