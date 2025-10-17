Eder Sarabia: «Yo quise ser futbolista del Athletic, pero ser entrenador no está mal»

Juanma Mallo Viernes, 17 de octubre 2025, 15:35 | Actualizado 15:56h. Comenta Compartir

Eder Sarabia (44 años) se encuentra este domingo con su pasado. El técnico del Elche, el artífice del ascenso del conjunto mediterráneo, tiene sangre rojiblanca. Herencia familiar, hijo de una leyenda del Athletic, al que se enfrenta en dos días. Fiel a su carácter, el bilbaíno no ha querido esconder su amor por la formación de Ernesto Valverde, pero ha dejado claro, en la rueda de prensa previa al encuentro, que ahora mismo se debe a la escuadra que disputa sus encuentros en el Martínez Valero. Vamos, que el corazón late en bilbaíno, pero en la cabeza solo tiene al Elche. «Está claro la sangre que llevamos. Está claro lo que es el Athletic para nuestra familia», ha confesado el que fuera también técnico del Andorra de Piqué.

Nada más sentarse en la sala de prensa, ha salido el Athletic. Él se lo ha tomado con buen talante. «No empecemos por ahí, porque si ya me tengo que empezar a emocionar desde el primer minuto», ha bromeado Eder Sarabia, que ha confesado que lleva muchos partidos sin acercarse por La Catedral. «Hace tiempo que no voy a San Mamés, es verdad. Ni en el banquillo -como asistente de Setién en la UD Las Palmas, el Betis y el Barcelona- ni fuera. Cada vez que escucho el himno me emociono y el Athletic es el Athletic para nosotros. Y siempre lo será».

Eso sí, en este momento ha entrado el juego la cabeza. La profesionalidad. «Esos sentimentalismos y el corazón se deja a un lado, y se va con todo empezando por mí y por mi familia. Ahora mismo somos del Elche y vamos a preparar el partido lo mejor posible. La intención es hacer un gran partido ante un grandísimo rival de Champions que nos va a exigir muchísimo», ha lanzado.

Por supuesto, debido a la trayectoria que lleva en Elche, y el buen juego que despliega su equipo, se le preguntó por el futuro, por si se ve algún día como técnico del Athletic. Tampoco se anduvo con rodeos y confesó que en sus inicios sí se le pasó la cabeza en más de una ocasión. «Ahora soy entrenador del Elche y quiero estar mucho tiempo aquí y ayudar al club a crecer. Yo quise ser futbolista del Athletic, pero ser entrenador no está mal, pero será difícil porque cuando salga el Txingurri (Valverde) habrá otros candidatos. No es algo que viva como objetivo, pero si viene, maravilloso», ha subrayado.

Se ha permitido, a modo de broma, lanzar un consejo a Ernesto Valverde. ¿Cuál? Que reserve a Nico Williams para el partido del miércoles frente al Qarabag si todavía está tocado.