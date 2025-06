Una directiva renovadora

La actual junta ha prorrogado contratos de 25 jugadores en sus tres años de mandato, ha fichado a diez y no ha intervenido en tres que siguen en la plantilla: Iñaki Williams, Yeray y Vencedor

Robert Basic Bilbao Lunes, 30 de junio 2025, 01:34 Comenta Compartir

La directiva encabezada por Jon Uriarte ha renovado a 25 futbolistas en sus tres años de mandato, desde que el empresario bilbaíno accedió a la planta noble de Ibaigane en junio de 2022. Algunos siguen en la plantilla y otros se han marchado o retirado, como por ejemplo Raúl García y Óscar de Marcos, ya jubilados de la práctica profesional, pero la dinámica de extender los contratos con jugadores que interesaban se ha mantenido con el paso del tiempo. Solo ha habido dos casos en los que el Athletic no ha podido rubricar la continuidad de gente que quería retener: Iñigo Martínez y Oier Zarraga. Ambos tuvieron ofertas encima de la mesa y las rechazaron. Ahora habrá un tercero, Nico Williams, quien ha declinado convertirse en el león mejor pagado de la historia del club para irse al Barcelona, su gran deseo desde hace tiempo. En diciembre de 2023 rubricó un documento con fecha del 30 de junio de 2027, que caducará en breve con el abono de la cláusula por parte de un Barça encantado de vestirle de blaugrana. La deposición del choque en la Liga está perfilada para esta semana.

Conviene precisar que muchas operaciones no presentaban grandes dificultades de ejecución porque la voluntad de los jugadores abordados era seguir en San Mamés. La que más complicaciones planteó –hasta ahora– fue la de Iñigo Martínez, quien tenía decidido marcharse. Declinó la propuesta de Ibaigane y aceptó la del Barcelona. Estuvo un año coqueteando con los blaugrana, quienes no pudieron traerle a la primera pero sí a la segunda. Y gratis. Nico al menos dejará un buen dinero en la caja, más de 60 millones de euros.

En la lista A los 25 renovados habría que sumar a Hugo Rincón (2028) y a Urko Izeta (2027), cerca del primer equipo pero sin debutar

Tampoco aceptó rubricar su continuidad Zarraga, eso sí, en un escenario radicalmente distinto al anterior. El centrocampista entendió que no se le valoraba lo suficiente y puso rumbo a Italia, donde fichó por el Udinese hasta 2027. El Athletic tampoco extendió los contratos de gente como Balenziaga –será el segundo técnico del Bilbao Athletic–, Muniain –nuevo entrenador del Derio tras colgar las botas después de la aventura argentina– y el ahora futbolista del Olympiacos Dani García, entre otros, pero fue porque al club no le interesaba seguir contando con sus servicios.

En cuanto a los que aceptaron renovar su compromiso con la entidad rojiblanca figuran piezas tan relevantes como Unai Simón, Dani Vivián, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta, Iñigo Ruiz de Galarreta –esta junta le ha fichado y además le ha prorrogado el contrato–, Mikel Jauregizar y el propio Nico Williams. El menor de los hermanos firmó el 1 de diciembre de 2023 por tres temporadas y una cláusula de 58 millones, que la entidad presidida por Joan Laporta espera ejecutar en los próximos días. Ibaigane ha intentado repetir la jugada, volver a renovarle y ofrecerle unas cifras desconocidas en el Athletic, pero la firme voluntad del internacional de irse al Barcelona ha dejado en papel mojado los documentos desplegados por el club. Año y medio después de comprometerse hasta 2027, el extremo aguarda su traslado al Camp Nou si el Barcelona logra el fair play financiero. Desde el Can Barça le han prometido que será inscrito y que estará en la primera jornada.

Operaciones sin coste

En la dinámica renovadora de la actual junta también han entrado futbolistas como Agirrezabala, quien quiere irse cedido al Valencia, Lekue, Yuri, De Marcos, Capa, Paredes, Vesga, Ander Herrera –Uriarte le ha traído, le ha renovado y luego le ha dejado ir a Boca Juniors–, Morcillo, Raúl García, Adu Ares, Villalibre, Prados, Unai Gómez, Nico Serrano y Padilla, de préstamo en el Pumas pero con opciones de volver por la más que factible salida del meta de Rentería. Aquí habría que incluir asimismo a Peio Canales, pero esta operación no ha sido oficializada por el club. También hay que precisar que se extendió el compromiso de Urko Izeta hasta 2027, aunque el guipuzcoano no ha debutado con la primera plantilla; tampoco Hugo Rincón, atado hasta 2028. Así que la actual junta y la dirección deportiva han acordado la continuidad de un total de 25 jugadores –dos más si se contabiliza a Izeta y a Rincón–, además de completar diez fichajes pensando en el equipo de élite.

De los diez fichajes realizados, siete han sido sin pagar traspaso

El director general de fútbol, Mikel González, ha traído a Gorosabel (sin traspaso), Adama (dos millones), Djaló (15 millones), Maroan (cuatro millones), Ander Herrera (sin traspaso), Javi Martón (sin traspaso), Ruiz de Galarreta (sin traspaso), Guruzeta (sin traspaso), Buján (sin traspaso) y Robert Navarro (sin traspaso). Ahora le aguarda un verano caliente porque está obligado a reforzar al equipo en un curso de cuatro competiciones, una de ellas la Champions, y utilizar el dinero que llegará por Nico Williams para ponerlo en el 'verde'.

Aymeric Laporte, Jesús Areso y Borja Sainz, entre otros, deben ser un objetivo prioritario y no excluyente a la hora de dar a Ernesto Valverde todos los recursos posibles para afrontar el año con garantías. El dinero no puede quedarse en la caja, hay que invertirlo en el terreno de juego. No será fácil cerrar determinadas operaciones, pero ahí está la habilidad negociadora y la tesorería con el objetivo de desbloquear situaciones complejas.

Y de todos los futbolistas de la primera plantilla con contrato en vigor solo hay tres en los que no ha intervenido la junta de Uriarte: Iñaki Williams, Yeray Álvarez y Unai Vencedor, quien vuelve de su cesión al Racing. El capitán acaba en 2028, por lo que aún tiene recorrido en cuanto a una futura negociación, mientras que el central termina el año que viene y el mediocentro, en 2027. Así que, más allá de las inversiones que habría que hacer en los refuerzos, el club deberá sentarse en breve para negociar el futuro del defensa y decidir qué hacer con el medio de Rekalde. Todo ello a la espera de finiquitar el 'culebrón Nico'.