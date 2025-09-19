El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julen Agirrezabala en el Osasuna-Valencia. Efe

Corberán elogia a Agirrezabala tras la goleada del Barça: «Ha demostrado personalidad para levantarse»

El entrenador del Valencia advierte que el «Athletic nos va a exigir lo máximo»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:40

Carlos Corberán (Cheste, Valencia, 42 años) apostó por Julen Agirrezabala como portero del Valencia. El guardameta cedido por el Athletic encajó la pasada semana seis ... goles en el campo del Barcelona. No obstante, el entrenador le ha elogiadotr en Paterna as el último entrenamiento previo al partido ante los rojiblancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  7. 7 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  8. 8 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  9. 9

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  10. 10 El día que Angelina Jolie y Brad Pitt se perdieron en Bilbao y pidieron ayuda a un barrendero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Corberán elogia a Agirrezabala tras la goleada del Barça: «Ha demostrado personalidad para levantarse»

Corberán elogia a Agirrezabala tras la goleada del Barça: «Ha demostrado personalidad para levantarse»