Corberán elogia a Agirrezabala tras la goleada del Barça: «Ha demostrado personalidad para levantarse»

Carlos Corberán (Cheste, Valencia, 42 años) apostó por Julen Agirrezabala como portero del Valencia. El guardameta cedido por el Athletic encajó la pasada semana seis ... goles en el campo del Barcelona. No obstante, el entrenador le ha elogiadotr en Paterna as el último entrenamiento previo al partido ante los rojiblancos.

«Es un portero joven. Ha demostrado personalidad para levantarse en los momentos complicados. Cuando se encajan seis goles, la responsabilidad no es sólo suya. Es de todos, como también lo es la de levantarnos», ha indicado. El técnico valencianista vino a admitir que le mantendrá en el puesto cuando respondió seco a la pregunta de este periódico sobre qué supone para su portero medirse a su exequipo. «Julen estará centrado en dar su mejor rendimiento».

El Valencia llega muy tocado tras encajar un 6-0 en el Johan Cruyff. «Todos estamos dolidos por el resultado duro y contundente. Nadie acepta una derrota así en un club como el que defendemos. Ahora tenemos la responsabilidad del próximo partido y debemos usar ese dolor en forma de energía competitiva para el siguiente partido», ha dicho el técnico, que ha lanzado elogios al Athletic. «Es una plantilla confeccionada para todas las competiciones. Nos van a exigir lo máximo».