«En la Champions no hay rendijas por las que escaparse», destaca el técnico rojiblanco

«Uno ve los rivales que tiene y piensa que es un sorteo durísimo para nosotros. Pero ves los rivales que tienen los demás y ... también lo es para todos. No hay rendijas por las que escaparse». Ernesto Valverde tiene muy claro lo complicado que va a resultar jugar la Champions. El de Viandar de la Vera ha realizado este sábado su primera valoración respecto al sorteo y al calendario con el que cuenta el Athletic y ha destacado que «son equipos muy fuertes. Ya lo hemos visto en pretemporada». Pero el técnico ha dejado claro que jugar esta competición es «lo que queríamos y lo que esperábamos. Ahora hay que competir y probarnos a ver hasta dónde se puede llegar», ha subrayado.

Los rojiblancos abrirán la competición el 16 de septiembre contra el Arsenal, rival contra el que ya se midieron en pretemporada a principios de mes y no les fueron bien las cosas. Luego les tocará desplazarse a alemania para medirse al Dortmund.

El entrenador no tiene una opinión «clara» respecto al calendario que han conocido este sábado. «Empezar contra el Arsenal y visitar en el segundo al Dortmund ya te da una idea de lo que es esto. Vamos a ver como nos va el primer partido. Lo único bueno es que ellos van a estar un poco confiados», ha bromeado porque en su anterior partido amistoso los 'gunners' les ganaron 3-0.

Galarreta es duda

Antes de comenzar la competición continental, el Athletic deberá centrarse en la liga. Este domingo visita al Betis con la duda de Ruiz de Galarreta. El centrocampista sufre unas molestias que le han obligado a entrenar fuera del grupo a lo largo de la semana y Valverde esperará hasta la finalización del entrenamiento de este sábado por la tarde para saber si puede contar con él.

El que ya está completamente recuperado es Sancet. «El otro día ya jugó en el segundo tiempo, por lo que entiendo que ante el Betis podría salir de inicio o ayudarnos según avanza el partido. Es un jugador que tiene que ir cogiendo la forma después del susto que tuvimos en Liverpool y vamos a ver si mañana está desde el inicio o no», ha señalado.

El entrenador espera un duelo complicado frente a los rojiblancos. «Los equipos de Pellegrini siempre son importantes desde el punto de vista ofensivo. Te están mirando a la cara permanentemente», ha recalcado.