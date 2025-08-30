El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde, durante un entrenamiento EFE

«En la Champions no hay rendijas por las que escaparse», destaca el técnico rojiblanco

«Empezar con el Arsenal y visitar Dortmund en segundo lugar ya te da una idea de lo que es esto», añade

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:43

«Uno ve los rivales que tiene y piensa que es un sorteo durísimo para nosotros. Pero ves los rivales que tienen los demás y ... también lo es para todos. No hay rendijas por las que escaparse». Ernesto Valverde tiene muy claro lo complicado que va a resultar jugar la Champions. El de Viandar de la Vera ha realizado este sábado su primera valoración respecto al sorteo y al calendario con el que cuenta el Athletic y ha destacado que «son equipos muy fuertes. Ya lo hemos visto en pretemporada». Pero el técnico ha dejado claro que jugar esta competición es «lo que queríamos y lo que esperábamos. Ahora hay que competir y probarnos a ver hasta dónde se puede llegar», ha subrayado.

