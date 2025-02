Carlos Sobera desvela que es socio del Athletic... ¡y de dos equipos más!

A. Mateos Domingo, 16 de febrero 2025, 12:12 Comenta Compartir

Carlos Sobera es un athleticzale de pro, de los que hacen afición más allá de Bilbao, pero lo que muchos desconocían es que además de tener su carné de socio del Athletic posee otros dos de diferentes equipos. El presentador vizcaíno ha desvelado que también es socio del Real Madrid y del Atlético de Madrid en una entrevista concedida a ABC.

¿Y cómo es esto posible? Pues Sobera lo ve con total normalidad. «A mí me encanta el fútbol. Para mí, ir a un partido es como ir a un concierto de Paul McCartney», resume. Pero si tiene que decantarse entre uno de los tres equipos, se queda con el Athletic. «Es mi equipo», confirma, «pero tengo una tremenda afición por los otros dos». «Pensé que, si me hacía socio, podía ver a mi equipo cada vez que viniera a Madrid y, además, presenciar buenos partidos», sostiene.

A la pregunta de qué admira tanto del Real Madrid y Atlético, Sobera destaca el llamado ADN blanco para obrar remontadas imposibles y la identidad del Atlético. «Es identidad de ciudad, es símbolo de unión, representa la superación, la lucha y, a veces, de infortunio inmerecido, que también tiene una parte de poesía. Y mola», destaca sobre los colchoneros. Respecto al vecino cree que «por encima de las victorias, tiene una consideración de fuerza, de intensidad, de fe. Es un equipo que, pase por las circunstancias que pase y tenga los jugadores que tenga, tiene un mismo espíritu de creer en sí mismo que es loable. De ahí las remontadas, que sólo tienen ellos».

Las palabras más bonitas se las guarda para el Athletic. «Es un referente muy claro de la sociedad vizcaína de los 60, cuando yo nací, en la que tenía jugadores como Sáez, Iríbar, Rojo o Arieta. Es el símbolo de unión de gente muy distinta: euskaldunes y no eskaldunes, gente de derechas y de izquierdas, rica y pobre y todos hemos coincidido en eso: el Athletic. En poco o nada más», sostiene.

Sobera recuerda con cariño los días que acudía a San Mamés. «Tuve el privilegio de ver un Athletic- Liverpool de Copa de Europa, que nos ganaron 0-1, después de empatar allí. Yo estaba detrás de la portería de Zubizarreta. Cuando vi el chut con efecto a la escuadra, me impresionó. Son recuerdos de pasarlo muy bien, con amigos, gritando 'Athletic, Athletic', comiendo bocadillos de tortilla de patata y con la bota de vino», desvela.

Su primera vez en la Catedral fue con 17 años. «El viejo estadio no era, precisamente, bello. Estuve en una de las gradas, todos de pie, y eso de ver a los jugadores en el campo me ilusionó. Y me convirtió en un hincha de grada sur o norte, porque no podía permitirme más», recuerda. Sobre el ambiente de los fondos también se posiciona y no entiende lo que está sucediendo en estos momentos con la Herri Harmaila. «Esa grada es muy diversa, muy plural, en todos los sentidos... Y a algunos se les va la perola», afirma. «Los jugadores se han quejado, y yo creo que con razón, porque si unos quieren animar tampoco se les puede coartar ese derecho».