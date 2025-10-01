La carambola que aprovecha Guruzeta para reivindicarse con su primer gol del curso

Hay goles que hacen justicia. Es lo que ha sucedido con el que ha anotado Gorka Guruzeta, un delantero que lo pasó mal la pasada ... campaña porque sufrió una rotura de fascia que le hizo jugar con problemas en el tramo final de la pasada campaña y perder el sitio en el once ante el fichado Maroan.

Guruzeta trabajó en vacaciones en Lezama y en Alicante para ponerse a punto. Lo ha logrado. Le faltaba la guinda del gol. Ha llegado en Dortmund, en donde ha firmado su primera diana de la campaña.

Ha sido una mezcla de golpe de suerte y de efectividad. Robert Navarro ha centrado y la pelota ha hecho una carambola entre dos defensas alemanes. Ha golpeado de uno a otro hasta que ha caído en los pies de Guruzeta, que como un nueve de instinto ha resuelto para recortar distancias y meter al Athletic en el partido.

Lo ha celebrado con un gesto de rabia. Tenía mucho de reivindicación personal. Ha mostrado tener colmillo en el área y anotar después de no hacerlo desde el pasado 15 de mayo en el campo del Getafe.

El delantero entra en la historia del Athletic porque un jugador de este equipo vuelve a marcar en la Champions. El último que lo hizo fue Susaeta ante el BATE Borisov.