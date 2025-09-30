El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Borussia Dortmund se atreve con el euskera

B. V.

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:15

Como es habitual en toda previa de un partido, los equipos publican diferentes mensajes con la intención de calentar el ambiente. En este caso, Athletic y Borussia Dortmund han lanzado varios mensajes en las redes de cara al duelo de Champions que ambas escuadras disputan en Alemania.

El conjunto germano se ha atrevido con el euskera. «Harresi horia eta zuri-gorriak, aurrez aurre» (Muro amarillo y rojiblancos, cara a cara), han escrito en sus redes sociales en alusión al Muro amarillo del Dortmund, la grada de animación del equipo alemán, a la que tendrá que hacer frente los casi 4.000 athleticzales que estarán en el Signal Iduna Park.

Un escueto mensaje con varios iconos con los colores negro y amarillo, del equipo alemán, y los rojiblanco del Athletic. Todo ello sobre una imagen que muestra el estadio sobre el trofeo de la Champions.

El Athletic tendrá que hacer frente a la grada de animación del Borussia, compuesta por casi 25.000 hinchas, la más grande del mundo. Un graderío que intimida al rival en ese fondo sur.

