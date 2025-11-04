El Athletic ya está en Newcastle en busca de su primera victoria a domicilio de esta Champions

La expedición del Athletic, encabezada por Jon Uriarte, Ernesto Valverde -iban juntos en el bus desde el aeropuerto- y con José Ángel Iribar, ya se ... encuentra en su hotel de concentración de Newcastle con la idea de lograr su primera victoria a domicilio de esta Champions que le permita seguir vivo en la competición.

Los jugadores han sido recibidos por una veintena de hinchas, entre los que se encontraban algunos chavales locales en busca de autógrafos. Se han visto bufandas, camisetas de Ruiz de Galarreta -no es que haga frío pero también hay que ser valiente para ir en manga corta- y sudaderas del equipo bilbaíno.

«Aupa mutilak!». «Vamos chavales». «Venga Txingurri». Los futbolistas han recibido el cariño de la hinchada y ellos les han saludado. Algunos, como Vivián, Laporte y Lekue, se han acercado a las vallas donde estaban los aficionados para sacarse fotos y firmar autógrafos.

Los leones han recibido los ánimos de la gente horas antes de un duelo de enorme trascendencia clasificaroria.