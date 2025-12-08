Cuando el Athletic de Bielsa tumbó al PSG

Retrotraerse a la era de Marcelo Bielsa en el Athletic es un ejercicio a medio camino entre la añoranza y la melancolía por lo que ... fue pero sobre todo por lo que pudo haber sido. La visita del PSG a San Mamés del miércoles (21 horas) obliga a echar la vista atrás, al doble enfrentamiento que hubo entre bilbaínos y parisinos en la fase de grupos de la Europa League 2011-12. Tras el 0-0 de la ronda previa e incompleta ante el Trabzonspor –no se jugó la vuelta porque subió a la Champions en lugar del sancionado Fenerbahçe–, La Catedral fue testigo de la primera de las muchas grandes noches europeas que llegarían en aquel curso con el inolvidable técnico argentino en el banquillo.

Athletic Iraizoz; Iraola, Amorebieta, Ekiza, Aurtenetxe; Javi Martínez, De Marcos; Susaeta (Iturraspe, m.72), Muniain (Toquero, m.82), Gabilondo (Ibai Gómez, m.78); y Llorente. 2 - 0 PSG Douchez; Jallet, Lugano, Armand, Tiené; Bodmer (Matuidi, m.66), Sissoko; Chantome, Nené (Ceará, m.76), Pastore (Bahebeck, m.58); y Erdinç. Goles: 1-0, m.20: Gabilondo. 2-0, m.45: Susaeta.

Árbitro: Bas Nijhuis (Países Bajos). Amonestó a Iraizoz, Aurtenetxe, Muniain, Bodmer, Tiené, Ceará y expulsó a Sissoko.

Incidencias: 30.000 espectadores en el viejo San Mamés. Segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League 2011/12.

El 29 de septiembre de 2011 llegó el PSG a la capital vizcaína. Apenas habían pasado tres meses del desembarco de Catar en la franquicia parisina, convertida hoy en un gigante de Europa a base de una multimillonaria inversión. Nasser Al-Khelaifi, a través de Qatar Sports Investments, sociedad operada por el mismo Gobierno del país del Golfo, desembolsó 70 millones para hacerse con la entidad del Parque de los Príncipes. La consecución este año de la anhelada Champions justificó de alguna manera los 2.300 millones de euros gastados en estrellas mundiales y plantillas que pasaron sin pena ni gloria por Europa hasta que Luis Enrique se puso a los mandos.

Mucho antes de la llegada de los Ibrahimovic, Neymar o Mbappé, por nombrar solo a unos pocos jugadores, la primera piedra del proyecto la pusieron los Pastore, Nené o Sissoko. Dirigidos por Antoine Kombouaré, eran las caras más conocidas del equipo que se enfrentó al Athletic de Bielsa, que pasó por encima del conjunto galo en San Mamés gracias a un golazo de tijera de Gabilondo y a una diana de Susaeta en dos jugadas calcadas salvo porque fueron por bandas distintas. El PSG nunca tuvo posibilidad de llevarse un encuentro en el que los rojiblancos pudieron obtener una renta superior.

PSG Douchez; Ceará, Lugano, Camara, Tierné; Armand, Bodmer (Erdinç, m.77), Pastore; Bahebeck (Hoarau, m.65), Gameiro (Jallet, m.75) y Nené. 4 - 2 Athletic Raúl Fernández; Iraola, San José, Ekiza (Galarreta, m.88), Aurtenetxe; Iñigo Pérez, Iturraspe; Ibai Gómez, David López, Gabilondo (Muniain, m.69); y Toquero (Susaeta, m.60). Goles: 0-1, m.3: Aurtenetxe. 1-1, m.21: Pastore. 2-1, m.41: Bodmer. 2-2, m.55: David López. 3-2, m.85: Iñigo Pérez, en propia puerta. 4-2, m.90: Hoarau.

Árbitro: Matej Jug (Eslovenia). Amonestó a Nené, Ibai Gómez, Ekiza, San José y David López.

Incidencias: 30.000 espectadores en el Parque de los Príncipes. Sexta y última jornada de la fase de grupos de la Europa League 2011/12.

Iraizoz, Iraola –hoy entrenador del Bournemouth–, Javi Martínez, Muniain, De Marcos, Llorente... El equipo de aquel inolvidable curso lo recita cualquier hincha rojiblanco de carrerilla. Bielsa construyó un ejército a sus órdenes que jugaba de memoria y hacía disfrutar al aficionado local y temblar al visitante. Aquella noche se lograron tres puntos que allanaron el camino hacia la clasificación para las eliminatorias. El Athletic se había estrenado con una victoria en Bratislava.

Después, los rojiblancos afrontaron dos partidos seguidos ante el Red Bull Salzburgo, al que ya no le dejan poner el nombre publicitario delante. En Bilbao empataron a dos y en Austria el Athletic se llevó tres puntos de oro que sellaron virtualmente el pase a dieciseisavos de final, objetivo rubricado con el triunfo ante el Slovan en la jornada 5. Así, la tropa de Bielsa viajó a París sin nada en juego para cerrar la primera fase.

Camiseta de la ikurriña

El preparador rosarino decidió aquel 14 de diciembre dosificar a sus principales jugadores y dar oportunidades a los meritorios ante un PSG que buscaba el billete a la siguiente ronda y que a pesar de la victoria ante el Athletic no lo logró por la diferencia de goles con la entidad de Salzburgo. Con aquella emblemática camiseta verde en honor a la ikurriña Bielsa alineó una alineación poco reconocible. Raúl Fernández en portería, Iñigo Pérez –hoy técnico del Rayo– en el medio y revulsivos como Ibai Gómez o Toquero en ataque. Mimbres suficientes para competir con garantías a pesar de que el rival contó con un Pastore excelso y una promesa como Kevin Gameiro en punta, además de un inspiradísimo Nené.

Galarreta, del que Bielsa dijo que «tenía ángel», debutó con el Athletic en el Parque de los Príncipes hace 14 años

Tardó solo tres minutos en adelantarse el combinado rojiblanco por medio de Aurtenetxe, que cabeceó en el primer palo un estupendo saque de esquina de David López. Pero antes del descanso los franceses le dieron la vuelta al marcador gracias a Pastore, que en un rechace aprovechó un desbarajuste defensivo de los bilbaínos, y Bodmer, que calcó el gol de Aurtenetxe. Tras el descanso, David López igualó merced a un soberbio chut desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Douchez.

Antes de llegar al 4-2 final, Iraola perdonó el 2-3 con un tiro demasiado cruzado. A partir de ahí el PSG, necesitado de un triunfo para mantener la esperanza, se volcó arriba y se llevó el triunfo. En el minuto 83, Nené mandó a las nubes un penalti provocado por mano de San José. En la siguiente jugada Iñigo Pérez batió a su compañero Raúl al intentar cortar un pase que era medio gol. Y antes del descuento llegó la sentencia desde los once metros. Nené regateó a la perfección e Iturraspe le derribó. Convirtió Hoaran. Antes del final, Pastore tuvo en sus botas la 'manita'. Por cierto, en medio de ese caos debutó con el primer equipo Iñigo Ruiz de Galarreta, del que Bielsa dijo que «tenía ángel». Catorce años después volverá a medirse al PSG.