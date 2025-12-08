El árbitro de la semifinal de Old Trafford dirigirá el duelo del Athletic contra el PSG en San Mamés Daniel Siebert se 'olvidó' de pitar una falta sobre Jauregizar que permitió al United empatar el encuentro

Juanma Mallo Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:39

Daniel Siebert (Berlín, 41 años) será el encargado de dirigir el encuentro de este miércoles en San Mamés entre el Athletic y el Paris Saint Germain de Luis Enrique. Se trata de un árbitro conocido para Ernesto Valverde y sus jugadores, debido a que participó en la vuelta semifinal de la pasada Europa League en Old Trafford contra el Manchester United. Entonces, más allá de que la eliminatoria ya estaba resuelta en el partido de ida, tomó algunas decisiones que perjudicaron a los rojiblancos.

La que más, una falta sobre Beñat Prados de Lindelof. El navarro llevaba doce minutos en el campo y el futbolista sueco, ahora en el Aston Villa, le arrebató el balón con una dura entrada que provocó que el centrocampista del Athletic tuviera que ser sustituido y, además, fue el inicio del empate del United; el tanto que tiró por tierra toda esperanza bilbaína.

De hecho, el propio Prados publicó un mensaje en las redes sociales para cargar contra el arbitraje y mostrar una herida que precisó de puntos de sutura. «No hay falta, juegue...». Valverde se refirió también a esta acción tras el choque: «No he visto la jugada, pero Prados tiene un golpe muy fuerte en la tibia y una herida profunda. No sé si era roja o no, pero le he visto quejarse mucho».

Más allá de este encuentro de triste recuerdo para los vizcaínos, Siebert ha estado en tres duelos de la Liga de Campeones este curso: Chelsea-Benfica (1-0), PSV-Nápoles (6-2) y Juventus-Sporting (1-1). Ha arbitrado cinco partidos de la fase final de la Eurocopa, tanto en 2021 como en 2024. Estuvo, del mismo modo, en la Copa del Mundo de 2022, aunque solo dirigió dos duelos de la fase de grupos, entre ellos el de la Ghana de Iñaki Williams contra Uruguay, que provocó la eliminación de los 'charrúas'.